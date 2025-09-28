Haberler

Diyarbakır'da 'Hayat Namazla Güzel' Etkinliği Düzenlendi
Diyarbakır'da yüzlerce çocuk ve aile, 'Hayat Namazla Güzel' etkinliğinde bir araya gelerek namazın önemini öğrendi. Çocuklar ikindi namazını kıldıktan sonra Gazze için balonlar uçurdu.

Diyarbakır'da yüzlerce çocuk ve aileleri "Hayat Namazla Güzel" etkinliğinde bir ara geldi.

Sur ilçesi Ulu Cami önünde toplanan yüzlerce çocuk ve aileleri buradan Tarihi Kurşunlu cami bahçesine tekbirlerle yürüdü. Alanda toplanan miniklere namaz kılmanın önemi anlatıldı. Ailelere çocuklarının namaza olan merakını keşfetmeleri konusunda sunumlar yapıldı.

Çeşitli tiyatro oyunlarının sergilendiği etkinlikte yüzlerce çocuk ikindi namazını kıldı. Namazın ardından işgal altındaki Gazze için balonlar uçuran minikler daha sonra tekbirler getirerek dağıldı.

Velilerden İsmet Yakut, etkinliğe kızını getirdiğini söyledi. Yakut, "İnşallah her zaman böyle daimi olur. Çünkü bu çocukları gördüğümüz müddetçe geleceğimizin daha parlak, umut verici ve muhafazakar olmasına seviniyoruz. İnşallah bu gibi etkinlikler çocuklarda çok tesirlidir. Arada bir bu tarz etkinliklerin yapılmasını istiyoruz. Evde de bunun etkilerini görüyoruz. O heyecanı, o sevinci, namaza olan bağlılığı görüyoruz çocuklarımızda. Gelmeyen ailelere de çocuklarını alıp bu tür etkinliklere gelmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklardan Eyüp Arda Yıldız, etkinliğin güzel geçtiğini dile getirdi. Yıldız, "Namaz kılmayı biliyorum. Etkinliğin bana çok faydası oldu. Namaz kılmanın inceliklerini ve güzelliğini öğrendim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
