Diyarbakır'da Gaziler Günü kutlandı

Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Valilik tarafından tören düzenlendi.

Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Valilik tarafından tören düzenlendi.

Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta tören düzenlendi. Törene, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, merkez ilçe kaymakamları, gaziler ve yakınları katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından Kıbrıs gazisi Siraç Ezer, "Su uyur düşman uyumaz. Bütün bunlara karşı Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı söz konusu olunca daha sık kenetlenmesini bilmiş" dedi. - DİYARBAKIR