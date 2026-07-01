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Diyarbakır'da 60 derece sıcakta 'ekmek' mesaisi

Diyarbakır'da 60 derece sıcakta 'ekmek' mesaisi
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Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı kentte, fırınlarda ateş başında çalışan ustalar yaklaşık 60 dereceyi bulan sıcaklık altında ekmek üretimini sürdürüyor. Fırıncılar, zor şartlara rağmen helalinden ekmek kazanma mücadelesi veriyor.

Diyarbakır'da etkisini artıran sıcak hava, en çok zor şartlarda çalışan meslek gruplarını etkiliyor. Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, fırınlarda ateşin başında çalışan ustalar yaklaşık 60 dereceyi bulan sıcaklık altında ekmek üretimini sürdürüyor.

Yaz mevsiminin etkisini artırdığı Diyarbakır'da bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, en zorlu mesaiyi fırın çalışanları yapıyor. Dışarıda hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı kentte, fırınların iç kısmında ateşin karşısında çalışan ustalar yaklaşık 60 dereceyi bulan sıcaklıkta görev yapıyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan fırıncılar, vatandaşların sofralarına sıcak ekmek ulaştırabilmek için yoğun çaba harcıyor. Sıcak havanın etkisini her geçen gün daha fazla hissettirdiği kentte, fırın çalışanları hem yüksek hava sıcaklığı hem de fırınlardan yayılan yoğun ısıyla mücadele ederek mesailerini sürdürüyor. Uzun saatler boyunca ateşin karşısında çalışan ustalar, ekmek üretiminin büyük emek ve fedakarlık gerektirdiğini belirtiyor.

Hz. Süleyman Caddesi'nde 35 yıldır fırıncılık yapan Ali Kılıç, dışarı sıcaklığının 40 derece olduğunu fakat fırının içerisinin ise 60 dereceyi bulduğunu belirterek,, "Bu sıcaklığa rağmen ekmeğimizin peşindeyiz. Amacımız helalinden bir lokma ekmek eve götürmek. Bütün çabalarımız, bütün mücadelemiz bunun içindir. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Mesai saatlerimiz çok fazla. Memnunuz yine çok şükür. Zor falan ama bir şekilde idare ediyoruz. Kışın iyidir rahatız ama yazın çok sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Bir diğer fırın çalışanı Amed Gül ise fırın içerisinde termometreyi açtığını ve sıcaklığın 56 dereceyi aştığını aktardı. Gül, "Fırın içerisi 55-60 derece arasındadır. Ekmek parasıdır. Çalışıyoruz. Kışın çok güzel, yazın ise çok sıcaktır. Halimizi görüyorsunuz hepimiz kan ter içerisindeyiz. Ne zorluklarla eve ekmek götürüyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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