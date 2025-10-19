Haberler

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Aileleri, TBMM Başkanı ile Terörsüz Türkiye Üzerine Konuştu

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Aileleri, TBMM Başkanı ile Terörsüz Türkiye Üzerine Konuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyareti sırasında düzenlenen toplantıda terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini ifade ettiler. Süleyman Aydın ve Bedriye Uslu, evlatlarının geri dönmesi umudunu dile getirerek, devlete olan güvenlerini vurguladılar.

Diyarbakır'da evlat nöbetinde bulunan ailelerden Süleyman Aydın ve Bedriye Uslu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kentte yaptığı ziyarette düzenlenen toplantıya katıldı. Aydın ve Uslu, Kurtulmuş'un ziyaretinin önemli olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önceki gün Diyarbakır'a yaptığı ziyarette gerçekleştirilen sivil toplum buluşmasına, 7 yıldır evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın ve Bedriye Uslu da davet edildi. Toplantıya aileler adına davet edilen Bedriye Uslu ve Süleyman Aydın, Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretini ve Kürtçe konuşmasını 'Terörsüz Türkiye' kapsamında çok olumlu bulduklarını söyledi.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, oğlu Mahmut için burada olduğunu dile getirdi. Uslu, "O gün devletimiz bizi davet etti. Numan Kurtulmuş gelmişti. Biz de gittik, o toplantıya katıldık. Allah razı olsun, olumlu konuştu. 'İnşallah çocuklar gelecekler' dedi, yani hep ümitliyiz. Ümidimiz daha arttı. Çocuklarımız gelse o zaman dünya bizim olacak. Bu emeğimiz de boşa gitmiyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den. Bu süreci, bu terörsüz Türkiye süreci başladı. İnşallah çocuklar geri dönecekler" dedi.

Toplantıya katılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın ise, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilk günden beri biz destek verdiklerini açıkladı. Aydın, "Terörsüz Türkiye için biz bizzat meclise de gittik. Vekillerimizle, Numan Kurtulmuş ile de görüştük. Gerçekten hepimiz için büyük bir umut oldu. Biz burada yalnız kendi evlatlarımız için oturmadık. Bütün Türkiye'nin evlatları için biz burada mücadele verdik. Gençlerimiz, çocuklarımız artık zehirlenip PKK'nın önüne atılmasın. Çünkü biz 7 yıldır biz burada bunun için mücadele veriyoruz. Biz burada çocuklarımızı istiyoruz. Yani çocuklarımız kendi vatanına, kendi devletine, milletine hayırlı birer evlat olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kendi oğlunun da 10 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu dile getiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Daha 15 yaşındaydı oğlumu kandırdılar. 15 yaşındaki çocuk örgüt nedir bilmez ki. Bu şekilde gençlerimizi kandırıyorlar. Artık bu çocuklar kandırılmasın. Biz artık yeter artık diyoruz, artık 'Terörsüz Türkiye' istiyoruz. Terörsüz Türkiye'yi başlatan Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye, emeği geçen tüm milletvekillerimize, hepsine çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz de burada evlatlarımız için sonuna kadar mücadele veriyoruz. İnşallah evlatlarımız gelir artık bu hasretlik biter." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı

CHP kongresinde ortalık fena karıştı
Hamaney'in danışmanının kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler tartışma yarattı

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.