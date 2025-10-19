Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Aileleri, TBMM Başkanı ile Terörsüz Türkiye Üzerine Konuştu

Diyarbakır'da evlat nöbetinde bulunan ailelerden Süleyman Aydın ve Bedriye Uslu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kentte yaptığı ziyarette düzenlenen toplantıya katıldı. Aydın ve Uslu, Kurtulmuş'un ziyaretinin önemli olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önceki gün Diyarbakır'a yaptığı ziyarette gerçekleştirilen sivil toplum buluşmasına, 7 yıldır evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın ve Bedriye Uslu da davet edildi. Toplantıya aileler adına davet edilen Bedriye Uslu ve Süleyman Aydın, Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretini ve Kürtçe konuşmasını 'Terörsüz Türkiye' kapsamında çok olumlu bulduklarını söyledi.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, oğlu Mahmut için burada olduğunu dile getirdi. Uslu, "O gün devletimiz bizi davet etti. Numan Kurtulmuş gelmişti. Biz de gittik, o toplantıya katıldık. Allah razı olsun, olumlu konuştu. 'İnşallah çocuklar gelecekler' dedi, yani hep ümitliyiz. Ümidimiz daha arttı. Çocuklarımız gelse o zaman dünya bizim olacak. Bu emeğimiz de boşa gitmiyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den. Bu süreci, bu terörsüz Türkiye süreci başladı. İnşallah çocuklar geri dönecekler" dedi.

Toplantıya katılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın ise, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilk günden beri biz destek verdiklerini açıkladı. Aydın, "Terörsüz Türkiye için biz bizzat meclise de gittik. Vekillerimizle, Numan Kurtulmuş ile de görüştük. Gerçekten hepimiz için büyük bir umut oldu. Biz burada yalnız kendi evlatlarımız için oturmadık. Bütün Türkiye'nin evlatları için biz burada mücadele verdik. Gençlerimiz, çocuklarımız artık zehirlenip PKK'nın önüne atılmasın. Çünkü biz 7 yıldır biz burada bunun için mücadele veriyoruz. Biz burada çocuklarımızı istiyoruz. Yani çocuklarımız kendi vatanına, kendi devletine, milletine hayırlı birer evlat olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kendi oğlunun da 10 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu dile getiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Daha 15 yaşındaydı oğlumu kandırdılar. 15 yaşındaki çocuk örgüt nedir bilmez ki. Bu şekilde gençlerimizi kandırıyorlar. Artık bu çocuklar kandırılmasın. Biz artık yeter artık diyoruz, artık 'Terörsüz Türkiye' istiyoruz. Terörsüz Türkiye'yi başlatan Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye, emeği geçen tüm milletvekillerimize, hepsine çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz de burada evlatlarımız için sonuna kadar mücadele veriyoruz. İnşallah evlatlarımız gelir artık bu hasretlik biter." - DİYARBAKIR