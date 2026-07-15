Ticari taksinin çarptığı anne ile kızı hayatını kaybetti

Konya'da kontrolden çıkan ticari taksinin çarptığı kaldırımda yürüyen anne ve kızı hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıyol Kavşağı istikametine seyir halinde olan Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükkumköprü Caddesi ile Fetih Caddesi kavşağında kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne Dilek Ö. (53) ile kızı Ecrin Ö.'nün (13) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Hasan K. yaralandı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza mahallinde tedbir alırken, anne ve kızının cansız bedenleri olay yerindeki incelemelerin ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı