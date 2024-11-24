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Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

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Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren aileler, altı yıldır eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdürüyor. Çocuğuna kavuşmayı bekleyen ailelerden biri, "Evlatlarımızı HDP'ye, PKK'ya bırakmayacağız. Bu katil kapısından ayrılmayacağız. Bu düşmanın karşısında dimdik duracağım, boynumu eğmeyeceğim." dedi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıklarını öne süren ve çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'dan bu yana eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi altı yıldır devam ediyor. Bugüne kadar evlatlarına kavuşma umuduyla oturma eylemine katılan 379 aileden 56'sı çocuğuyla buluştu.

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

"O ZALİMLERE, KATİLLERE ÇOCUKLARIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Altı yıldır HDP binası önünde oturan ailelerden Ayten Elhaman, "Bütün çocukların gelmesini istiyoruz. Artık dağlara, taşlara gitmesinler, çocuklarımız gelsinler. Devletimizin gücüyle çocuklarımızı alacağız. O zalimlere, katillere çocuklarımızı bırakmayacağız. Buradan çocuklara sesleniyorum, kaçıp gelin." diye konuştu.

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

"EVLATLARIMIZI HDP'YE, PKK'YA BIRAKMAYACAĞIZ"

Nazlı Sancar ise 2012'de 13 yaşındaki Şeyma isimli kızının elinin ve kolunun bağlanarak kaçırıldığını ileri sürdü. Yıllardır çocuğuna kavuşmak için eyleme devam ettiğini belirten Sancar, "Burada sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Şeyma kızım, duyuyorsa, görüyorsan burada hasretle, özlemle seni bekliyorum. Sana gelinlik giydirmek istiyordum. Sana kefen giydirmek istemiyorum. Dört gözle evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımızı HDP'ye, PKK'ya bırakmayacağız. Bu katil kapısından da ayrılmayacağız. Hem Van'da hem de ara ara Diyarbakır'a geliyorum. Bu düşmanın karşısında dimdik duracağım, boynumu eğmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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