Diyarbakır'da Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Diyarbakır'da ekiplerin senaryo gereği yaptığı deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Lice ilçesinde meydana geldiği varsayılan, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Erzincan illerinde de yoğun bir şekilde hissedilen deprem senaryosu kapsamında, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği, deprem sonrasında Hastane Afet ve Acil Durum Yönetim Ekibi (asil ve yedek üyeler) ve tüm hastane personeli hızla harekete geçti. Hastanenin bazı bloklarında yıkım meydana geldiği, enkaz altında kalanlar olduğu ve hastanenin kullanılamaz hale geldiği canlandırıldı.

Tatbikatta DÜAK, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri yer aldı. Senaryo kapsamında yangın ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olayı yaşandı. Hastalar güvenli bir şekilde yangın alanından kurtarıldı.

Hastane bahçesinde, Onkoloji Biriminde Acil Müdahale Ünitesi kurulup 47 doktor ile 169 sağlık personelinden oluşan ekip tarafından hizmet verildi. Tatbikatta bin 134 vaka oldu. 87'i kırmızı kod, 361 sarı kod, 246 yeşil kod ve 440 kişi hayatını kaybetti. Tüm veriler senaryo gereği manuel formlara kaydedildi.

Bu tatbikat ile afet durumlarında hastane çalışanlarının koordinasyonu, paydaş kurumlar ile koordinasyonu, arama-kurtarma, tahliye ve acil müdahale süreçlerinin işleyişi, KBRN olaylarına karşı hazırlık düzeyi, alternatif sağlık hizmet alanlarının kurulma kapasitesi test edildi.

Tatbikatta, muhtemel afet ve acil durumlarda hastane çalışanlarının hazırlıklı olmasını, hızlı ve etkili müdahale yapılabilmesi hedeflendi. - DİYARBAKIR