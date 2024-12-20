Diyarbakır'da Değerli Taşlar Sempozyumu Düzenlendi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 'Diyarbakır Taştandır, Taşları Nakıştandır' konulu sempozyum düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Milli Eğitim Bakanlığının, Diyarbakır Valiliğinin ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle Türkiye'nin sayılı en büyük atölyelerinden birini kurduklarını söyledi. Atölyenin geliştirilebilmesi için GAP ve Karacadağ ajanslarından ciddi destekler aldıklarını ve sempozyumu da bu destekle yaptıklarını ifade eden Küçükali, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün destekleri var. Ülkemizde Diyarbakır ve Tokat'ı pilot il olarak seçtiler. Dolayısıyla bu tür etkinliklerde tanıtım faaliyetleriyle yerel ve ulusal basınımızın da desteğiyle bu işin farkındalığını arttıracağız. Yer altında saklı olan değeri ülkemizde katma değere dönüştüreceğiz. Madenleri tespit etme ile ilgili çok maceralarımız oldu. Bizim amacımız Diyarbakır'ı bu işin merkezi yapmak. Bunu da başaracağız. Diyarbakır'ımız taş yönüyle çok zengin" dedi.

Türkiye'de olmayan yeşil kalsedonu Ergani ilçesinde bulduklarını aktaran Küçükali, madenin çıkartılması konusunda Milli Eğitim bünyesindeki hocalardan yardım alacaklarını belirtti.

Küçükali'nin konuşmasından sonra sunumlar gerçekleştirilerek, değerli taşlardan yapılan çalışmalar sergilendi. - DİYARBAKIR