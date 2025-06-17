Diyarbakır'da Çocuklardan Zırhlı Polis Aracına Yoğun İlgi

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocuklar, zırhlı polis aracına büyük ilgi gösterdi. Polis, çocuklara aracı tanıtarak meraklarını giderdi ve onlara zırhlı araca binme imkânı sundu.

Diyarbakır'da çocuklardan zırhlı polis aracına yoğun ilgi

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DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocuklar, zırhlı polis aracının etrafını sardı. Polis, çocuklara mesleği tanıtıp, araca bindirerek meraklarını giderdi.

Çocuklar, ilçede dün bir sitenin içinde bulunan zırhlı polis aracının etrafını sardı. Çocukların meraklı yaklaşımını gören polisler, aracın kapısını açarak çocukların binmesini sağladı. Polisler, daha sonra çocukların polislik ve araç hakkında sordukları soruları cevaplayıp meraklarını giderdi. O anlar site içinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - Yerel
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