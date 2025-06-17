Diyarbakır'da Çocuklardan Zırhlı Polis Aracına Yoğun İlgi

Diyarbakır'da çocuklardan zırhlı polis aracına yoğun ilgi

- Diyarbakır'da zırhlı araca çocuk sevgisi: Polis bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocuklar, zırhlı polis aracının etrafını sardı. Polis, çocuklara mesleği tanıtıp, araca bindirerek meraklarını giderdi.

Çocuklar, ilçede dün bir sitenin içinde bulunan zırhlı polis aracının etrafını sardı. Çocukların meraklı yaklaşımını gören polisler, aracın kapısını açarak çocukların binmesini sağladı. Polisler, daha sonra çocukların polislik ve araç hakkında sordukları soruları cevaplayıp meraklarını giderdi. O anlar site içinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi.