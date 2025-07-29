Diyarbakır'da Çocuklar için Römorkta Serinleme Yöntemi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bunaltıcı sıcaklardan etkilenen çocuklar için römork içine çadır çekilip suyla dolduruldu. Evin merdivenin altına çekilip olimpik yüzme havuzu andıran sistem, dronla çekildi.

Kentte bunaltıcı hava sıcaklığı 40 derece üzerinde seyrediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, havuz ve gölgelik alanlara gitmeyi tercih ediyor. Kırsal alanda ise, çocuklar için farklı alternatifler hazırlanıyor.

Çınar ilçesinin kırsal Düğrük Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar için traktör römorkunun içine çadır çekilip suyla dolduruldu. Mahalledeki çocuklar, hemen hemen her gün bu şekilde serinlemeye çalışıyor.

Mahalle sakini Ferhat Akkuş, İHA muhabirine, Diyarbakır sıcağının 43-44 derece olduğunu, köylerinin daha sıcak olduğunu söyledi. Akkuş, çok sıcak olduğunu, dayanamadıklarını belirterek, "Bu çocuklarda sıcakta dayanamıyor. Kendi imkanlarımızla bu çocuklar için römorka su doldurduk. Biraz serinlesinler diye. Yetkililere çağrımız, havuzumuz yok. Her gün böyle yapıyoruz, bu gün tek değil" dedi.

İshak Akkuş ise, gün olup 45-50 dereceye kadar hissettiklerini ifade ederek, "Sıcak, o kadar sıcak, dayanamıyoruz, dışarı bile çıkarmıyoruz. Çocuklar için toprak eşiyoruz, suyu biriktirip çocuklar giriyor. Leğenler var, çocuklar bu şekilde serinliyorlar" diye konuştu.

Akkuş, çocuklar duyunca her gün başka köylerden de geldiğini kaydederek, "Çocuklar için her gün bu şekilde yapıyoruz. Minibüsümle yakın köylere gidip çocukları getirdim. Serinlesinler diye. Çocuklar sevinsin, serinlesin, mutlu olsun diye kendi imkanlarımızla yaptık" şeklinde konuştu.

Kerem Akkuş (10), Diyarbakır'ın köylerini çok sıcak olduğunu, serinlemek için römorka girdiklerini ifade etti.

Recep Akkuş da, çok sıcak olduğunu, amcasının römorka su koyduğu çok eğlenceli olduğu dile getirdi. - DİYARBAKIR