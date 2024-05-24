Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Bulunan Göktaşı Açık Artırmayla Satışa Çıkarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan göktaşı, içerisinde 20 tür element bulunduğu ortaya çıkınca açık artırmayla satışa çıkarıldı. Taşı bulan Muhammed Özkan, analiz için Kocaeli'ye göndermişti.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki yıl önce arkadaşlarıyla piknik yaparken bulduğu göktaşını analiz için Kocaeli'ye gönderen Muhammed Özkan, taşı içerisinde 20 tür element olduğu ortaya çıkınca açık artırmayla satışa çıkardı.

Kuaför dükkanında çalışan Muhammed Özkan, 2022 yılının Nisan ayında Ergani ilçesinde iki arkadaşıyla piknik yaparken boş arazide gezmeye başladı. Bu sırada küçük bir göçüğün meydana geldiğini fark eden Özkan, göçük içerisinde taş olduğunu fark edip beze sararak aldı. Taşın göktaşı olduğunu tahmin eden Özkan, Kocaeli Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi'ne (TÜBİTAK MAM) birkaç numune gönderdi. Yetkililer taşın içerisinde yaklaşık 20 tür element olduğunu tespit edip, raporda, "Yarıkantitatif elemen analizlerinde periyodik cetvelde oksijen-uranyum arasındaki elementler tanımlanabilmektedir" açıklamasında bulundu. Özkan, yapılan analizin ardından taşı açık artırmayla satışa çıkardı.

Muhammed Özkan, "2022 yılının 4'üncü ayında arkadaşlarla birlikte Ergani ilçesine pikniğe gittik. Orada boş arsada arkadaşlarla dolaşırken küçük bir göçük gördük. Merak edip baktığımızda bir sıcaklık hissettik. O sıcaklık taştan geliyordu. Elimizi taşa attığımızda tutamadık. Taşın farklı bir taş olduğunu düşünerek bir bez getirip ona sardık. Daha sonra arabaya götürüp şehre getirdik, göktaşının nasıl bir şey olduğunun araştırmasını yaptık. Göktaşının birkaç numunesini Kocaeli'de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdik. Orada elimizdeki taşın göktaşı olduğu ortaya çıktı. Elimizde zaten raporu var. 2 yıl boyunca göktaşını elimizde tuttuk, kimseye söylemedik" dedi.

"Taşı sattıktan sonra ilk işim evlenmek"

Elindeki taşı sattıktan sonra sevdiği kız ile evleneceğini dile getiren Özkan, "Elimizde yaklaşık 3 kilogram göktaşı bulunmakta. Ne kadar fiyat biçeceğimizi bilmiyoruz. Açık artırmayla veya güzel bir teklif gelirse satabiliriz. Aynı şekilde taşın tekrar analizini de yapabiliriz. Taşı sattıktan sonra güzel bir düğünle evlenip sevdiğim kızı alacağım" diye konuştu.

Öte yandan ilçede bir vatandaş, yaklaşık 9 ay önce Türkiye'de doğu ve güneydoğu illeri semalarında görünen meteor kayması sonrası göktaşının köylerine düştüğünü iddia ederek, 500 gram ağırlığındaki taşı 4 milyon liraya satılığa çıkarmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Kocaeli Ergani Yerel Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS FİNAL FOUR maçı ne zaman? Fenerbahçe- Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda? #127936 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Dolu yağışı sırasında nelere dikkat edilmeli? Araç kaplama doludan korur mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 25 Mayıs Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Mayıs burç yorumları nedir? Sokak köpekleri uyutulacak mı? Fatih Erbakan ne dedi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Mayıs günün maçları nereden izlenir? SEN BÜYÜMEYE BAK İZLE FULL TEK PARÇA İZLE! Sen Büyümeye Bak nereden izlenir?
Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title