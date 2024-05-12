Diyarbakır'da Anneler Günü'nde Kadınlara Kendini Koruma Eğitimi Verildi

Diyarbakır'da, Anneler Günü'nde aralarında işitme engelli kadınlarında olduğu kadınlara kendilerini koruma ve savunma alanında eğitim verildi.

Uluslararası Kendini Koruma ve Mücadele Organizasyonu Genel Sekreteri, Pars Yakın Müdafaa Eğitmeni Mücahit Yılmaz'ın eğitmenliğinde Kadayıfçı Sıtkı Usta'da toplanan işitme engellilerinde olduğu kadınlara önce kendilerini savunma ve korumaları yönünde eğitim verildi. Daha sonra Anneler Günü kutlandı.

Eğitmen Mücahit Yılmaz, Sıtkı Usta işletmecilerinden Ahmet Altunbay ile beraber kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturabilmek için bu anlamlı günde seminer düzenlediklerini söyledi. Burada genç, yaşlı ve işitme engelli olan hanımların olduğunu belirten Yılmaz, onlara yararlı olabilmek için sokakta kıyafet nasıl olması gerektiğini, kapıda alışverişin nasıl yapılması gerektiğini, sağlıklı bir antrenmanın nasıl yapılması, şiddetle, tacizle karşılaştıklarında bilinçli bir şekilde nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlattıklarını ifade etti.

Semineri teknik ve taktiklerle gösterdiklerini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu gibi projelerimizin devamı oluşacaktır. Sıtkı Usta ailesine teşekkür ediyorum. Bu gibi çalışmalarımızı daha çok artıracağız. İçişleri Bakanlığı'ndan yeni projeler oluşturarak topyekün, tüm hanımlarımızı bu konularla ilgili bilgilendireceğiz. Bilgilendirdiğimiz konu, par yakın müdafaa, pars yakın müdafaa sistemi, kısa zaman içerisinde hem kendimizi, hem sevdiklerimizi, hem de saldırganı kontrol altına almayı öğreten çok muhteşem bir sistem. Bu sistem, kişilerde sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmayı, vücut lisanı oluşturmayı ve vücudun daha dinamik, daha güçlü ve daha güvende olmalarını sağlıyor. Buradan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, nice günler diliyorum."

Katılımcılardan Melek Doruhan, Mücahit Yılmaz'ın kendilerine yakın savunma sporundan bazı taktik ve teknikler öğrettiğini dile getirdi. Doruhan, "Keşke dünya böyle olmazsa. Hiçbir kadın veya hiçbir insan şiddette maruz kalmazsa. Bu tür savunma sporlarının birçok katkısı oluyor. Dünya bu haldeyken en azından bu tür sporların katkısı oluyor. Kadınlar veya bu tür olaylara maruz kalmış insanlar adına bir umut ışığı oluyor. Bu özel günde böyle bir program olması da sevindirici oldu. En azından bir farkındalık oluşturdu" dedi.

Kadayıfçı Sıtkı Usta personeli Servet Umay ise, "Sıtkı Usta ailesi olarak burada Anneler Günü'nde kadınlara eğitim dersi verilip bizde ev sahipliği yaptık, ikramlarda bulunduk. Anneler Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR