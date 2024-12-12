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Diyarbakır'da Alpaslan Bebek İçin Kampanya Başlatıldı

Diyarbakır'da Alpaslan Bebek İçin Kampanya Başlatıldı
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Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, SMA tip 1 hastası 8 aylık Alpaslan Arslan için okullarda kampanya başlattı. İl genelinde tüm okullar destek verecek. 82 milyon lira toplanması hedefleniyor.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü hastalıkla mücadele eden 8 aylık Alpaslan bebek için seferberlik başlattı.

Diyarbakır Valiliği onayıyla başlatılan kampanyaya destek veren Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, il genelinde tüm okulların kampanyaya katılımını sağlamak için çalışma başlattı. 8 aylık SMA tip 1 hastası olan Alpaslan Arslan için valilik onaylı kampanyaya destek vermek için kolları sıvayan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, merkez ilçeler olan Kayapınar, Yenişehir, Sur ve Bağlar başta olmak üzere kırsal ilçelerle birlikte 17 ilçe milli eğitim müdürlüğüne resmi prosedürler çerçevesinde kampanyaya deste verilmesi talimatı verdi. 8 aylık bir bebeğin sağlığına kavuşması için duyarlılık gösterip destek çalışması başlatan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin hassasiyetini önemsediklerini söyleyen aile fertleri, bu tutumun kendilerini çok mutlu ettiğini ve kampanyanın tamamlanması için güzel bir enerji aldıklarını söyledi.

"Duyarlı idarecilerin varlığı gücümüze güç katıyor"

Alpaslan Arslan'ın avukatı Zeynep Kahraman, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin verdiği desteğin çok büyük bir mutluluk ve moral olduğunu belirterek, duyarlı idarecilerin varlığının güçlerine güç kattığını söyledi. Avukat Zeynep Kahraman, "Bu hastalık çok büyük maddi ve manevi destek gerektiriyor. Diyarbakır'ın bebeği olan Alpaslan Arslan için kapısını çaldığımız Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin tavrı, yaklaşımı ve duyarlılığı bizleri çok mutlu etti. Böylesi merhametli, vicdanlı ve duyarlı idarecilerimizin olması bize inanılmaz güç veriyor. Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali sayesinde tüm okullara ulaşma imkanımız oldu. Buradan Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve tüm öğretmenlerimize verdikleri bu kıymetli destek için çok teşekkür ederiz" dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm okullarda başlattığı seferberlik ile okul müdürleri ve öğretmenler Alpaslan Arslan'ın sağlığına kavuşması için gönüllü olarak desteklerini veriyor. Alpaslan Arslan'ın sağlığına kavuşması için 82 milyon liraya ihtiyaç duyulduğu ve bu miktarı toplamak için valilik onaylı kampanyanın devam ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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