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Diyarbakır'da 217 AFAD Personeli Akredite Oldu

Diyarbakır'da 217 AFAD Personeli Akredite Oldu
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Diyarbakır'da, 6 Şubat deprem felaketi sonrası AFAD tarafından düzenlenen törende 217 personelin akrediteleri verildi. Vali Murat Zorluoğlu, 2025 yılına kadar ekip sayısını bin kişiye çıkarma hedefinde olduklarını belirtti.

Diyarbakır'da 217 AFAD personeli akreditelerini alıp peç taktı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra AFAD, büyümeye devam ediyor. Diyarbakır'da eğitimlerini tamamlayan 217 personel, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen törende peç taktı.

Tören konuşan Vali Murat Zorluoğlu, 2 senede sayının çok ciddi bir seviyeye getirildiğini belirterek, "Diyarbakır olarak bizim de tabi çorbada tuzumuzun olması gerekiyordu ve Diyarbakır'da da AFAD İl Müdürlüğümüz güzel bir çalışma yaparak ilk etapta 217 tane akredite olmuş arama kurtarma personelini hazırlamış olduk. Önümüzdeki günlerde geride bekleyen 241 kardeşimizi de bu güzel ekibe katmanın gayreti içerisinde olacağız. Ama bizim hedefimiz 2025 yılı sonuna kadar minimum bin tane kardeşimizi yine bu güzel ekibin içerisine katarak, Diyarbakır'da çok ciddi bir arama kurtarma ekibi kapasitesi oluşturmak" dedi.

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, 2 yıl içerisinde insan kaynağı, ekipman ihtiyacı ve kapasitenin güçlendirilmesi yönünde ciddi tecrübeleri edindiklerini, acı bir tecrübeyi geride bıraktıklarını dile getirdi.

"Her türlü afetlere gebe olduğumuz bir coğrafyada yaşıyoruz" diyen Engin, "Yaşadığımız coğrafyada her türlü afete hazırlıklı olmak adına da çok kıymetli STK'larımızın çalışmaları, bizim ve ülkemizin gücüne güç katıyor. Afetlere daha hazırlıklı, daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımız devam ediyor. 150 bin kişilik profesyonel bir ekip olduk. Düdüğün çaldığı anda afete müdahale edecek yaklaşık 150 bin kişilik profesyonel bir ekibe sahip olduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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