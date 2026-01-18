Diyarbakır'da hac görevlilerine eğitim verildi

Diyarbakır'da, 2026 yılı hac organizasyonunda görev alacaklara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Kafile görevlileri eğitim seminerleri Diyarbakır'da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı hac organizasyonunda görev alacak kafile görevlilerine eğitim seminerinin 9'uncusu Diyarbakır Müftülüğü konferans salonunda düzenlendi. Seminerlerin farklı kentlerde yapılacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR