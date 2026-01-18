Haberler

Diyarbakır'da hac görevlilerine eğitim verildi

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı hac organizasyonunda görev alacak kafile görevlilerine yönelik eğitim seminerinin 9'uncusu Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Seminerlerin farklı şehirlerde devam etmesi planlanıyor.

Diyarbakır'da, 2026 yılı hac organizasyonunda görev alacaklara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Kafile görevlileri eğitim seminerleri Diyarbakır'da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı hac organizasyonunda görev alacak kafile görevlilerine eğitim seminerinin 9'uncusu Diyarbakır Müftülüğü konferans salonunda düzenlendi. Seminerlerin farklı kentlerde yapılacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
