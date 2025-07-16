Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Diyarbakır Valiliği önünde, 15 Temmuz darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümü kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Anma Programı, Kur'an ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi, meydanda kurulan dev ekrandan canlı olarak yayınlandı.

Programda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, bir taraftan 253 vatandaşın bir gecede şehit verilmesinin hüznünü derinden hissederken, diğer taraftan da bir direnişe milletçe imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Vali Zorluoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz kıyamının yıl dönümünde, tüm Türkiye'de olduğu gibi bu kadim şehir Diyarbakır'da da birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Tıpkı 9 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. Biriz, beraberiz; genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz. 15 Temmuz gecesi sadece bir işgal girişimini püskürtmedik, aynı zamanda istiklal ve istikbalimize de sahip çıktık. O gece FETÖ'cü hainler sadece Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi hedef almadı; 15 Temmuz gecesi topyekün Türkiye'miz hedef alındı, geleceğimize, bekamıza kast edildi. Bizi asırlardır bu topraklarda var eden kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz yok edilmek istendi. Ancak milletimizin feraseti; Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve parlamentomuzun dirayeti, Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik birimlerimizin vatansever evlatlarının azmi ve kararlılığı bu hain planı boşa çıkardı. O gece Türkiye'nin yerle yeksan olması için ellerini ovuşturarak bekleyenler, ertesi güne tam bir hayal kırıklığı içerisinde uyandılar"

Vali Zorluoğlu, Terörsüz Türkiye sürecinde çok büyük mesafe alınarak, örgütün silah bırakma aşamasına gelindiğini vurgularken "Terörsüz bir Türkiye'de kadim şehir Diyarbakır, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olmaya adaydır. Genç ve dinamik nüfusu, sanayi altyapısı, tarım potansiyeli ve kültürel mirasıyla Diyarbakır'ın kısa sürede ülkemizin en müreffeh şehirlerinden biri haline geleceğine inancım tamdır. Diyarbakır, artık sansasyonel olaylarla anılmayacak; üreten, gençlerine iş imkanı sağlayan, eğitimde, sporda ve sanatta başarılarıyla adını duyuran bir şehir olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Vali Zorluoğlu'nun konuşmasını takiben sancak bayrağı devir teslimi yapıldı ardından resim sergisinde birinci olan öğrencilere hediyeler verildi. Programda ayrıca Dengbej ve erbane dinletisi gerçekleştirildi; Devlet Klasik Türk Müziği Medeniyetler Korosu günün anlamına uygun eserler seslendirdi.

Stantlarında kurulduğu etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Programa Diyarbakır Valisi Murat Zoluoğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR