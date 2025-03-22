Diyarbakır Anneleri Nevruz Kutlamalarında Barış Mesajlarına Umut Bağladı

Diyarbakır'da dün gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında barış konuşmaları yapılması Diyarbakır annelerini umutlandırdı.

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Kızı Hayal Demir için Ağrı'dan oturma eylemine katılan Süheyla Demir, 6 yıldır evlatlarını beklediklerini söyledi. Demir, "Dün Nevruz vardı. Nevruz'da sesleniyorlar barış istiyoruz diye, eğer samimiler ise önce bizim evlatlarımızdan başlasınlar, evlatlarımızı bize geri versinler, biz de onların samimiyetine inanalım. Biz evlatlarımızı istiyoruz. 6 yıldır biz burada haykırıyoruz bizim sesimizi duyan gören olmadı şimdi de 'Barış barış' diye sesleniyorlar eğer bizim evlatlarımızı geri verirler ise biz onların samimiyetine o zaman inanırız" ifadelerini kullandı.

Kütahya'dan Diyarbakır'a gelerek evladı için HDP önünde nöbet tutan Hatice Levent, 10 yıldır kızı Fadime'nin peşinde olduğunu 6 yıldır da bu eyleme katıldığını ifade etti. Levent, "Dün Nevruz'du. Nevruz'u kutladılar. Hep 'Barış barış' diye bağırıyorlar. İnşallah sözlerinde dururlar. İnşallah bu sözleri gerçek olur televizyonlardan gözlerimizi ayırmıyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz inşallah yavrularımızı alırız. Fadime dön gel geri kuzum, ben seni çok özledim. İnşallah gelirsiniz bizde bu mutluluğa ulaşırız" şeklinde konuştu.

Siirt Şirvan'dan oturma eylemine katılan Nurettin Ödümlü ise oğlu Yusuf Ödümlü için burada olduğunu söyledi. Ödümlü, "Dün Nevruz'du DEM partililer, Barzani temsilcileri ve Özgür Özel bunlar hepsi barış mesajı verdi. İnşallah barış olacak. Umarım bunlar samimidir. Barış olsun kimse ölmesin. İnşallah barış olacak ve kim bu barışa katkıda bulunuyorsa Allah ondan razı olsun" dedi. - DİYARBAKIR