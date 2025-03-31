Diyarbakır Anneleri 21. Bayramda Hüzünle Çadırda Bekliyor

21 bayramdır HDP İl Başkanlığı önünde evlatlarından gelecek umutlu haberi bekleyen Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nı da buruk geçiriyor.

3 Eylül 2019'da farklı illerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Ramazan Bayramı her yerde sevinç ile karşılanırken Diyarbakır anneleri bu bayramda da çadırda evlatlarının yolunu gözlüyor.

Kızı Hayal Demir için Ağrı'dan oturma eylemine katılan Süheyla Demir, evladının 2014 yılında HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Demir, "11 senedir kızımın yolunu gözlüyorum. Buruk bir şekilde bayrama girdik çok üzgünüz, hüzünlüyüz. İsterdim ki şu anda ben Ağrı'dan geldim ailemle, çocuklarımla kızım da yanımızda olsaydı. İçten bir bayram herkes gibi sevinçli bir bayram geçirmek isterdim ama ne yazık ki şu anda çadırda bayrama girdik. Tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum en içten dileklerimle" dedi.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Usla, çadır kurulduğundan beri evde bayramı geçirmediğini söyledi. Uslu, "Sabah erkenden Mahmut için buraya geliyorum. Elimde fotoğrafı var fotoğrafına bakıp bayramını kutluyorum onu görmeden dayanamıyorum. Bayramımız yoktur zaten en azından bu fotoğrafımı alıp onu öpüp teselli oluyorum. Ne zaman oğlumu alıp eve götürürsem o zaman bana bayram olur. O zaman biz bileceğiz ki biz insanız. Ölmeden bizi mezara koymuşlar. Çok zor bir durum. Allah hiçbir anneyi, babayı evladıyla sınamasın" diye konuştu.

Güzide Demir ise oğlu Aziz Demir için burada olduğunu dile getirerek, "İşte bayramdır bak bayram günü de biz buradayız. Eylemimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız gelmeyene kadar burada kalmayacağız. Bayramdır biz bilmiyorum ne bayramımız, var ne selamımız var. Çocuklarımız gelmeyene kadar bize bayram yok. Çocuklarımız gelse biz çifte bayram bizi yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın ise 21'inci bayram olduğunu ve bu bayramın da diğer bayramlar gibi buruk geçtiğini söyledi. Aydın, "Her gün yollarını gözlüyoruz. Tabii gönül isterdi ki bugün çifte bayram yapalım çocuklarımıza kavuşsaydık. Bu arada bütün İslam aleminin bayramı kutlu olsun Allah mübarek etsin" dedi.

Kütahya'dan gelen Hatice Levent ise, "Kütahya'dan geldim kızım Fadime için buradayım. 10 senedir Fadime'nin peşindeyim almadan da bırakmayacağım. Fadime herkes evinde, ocağı da bayram kutluyor ben burada senin nöbetini bekliyorum, nöbet tutuyorum yavrum ne olur dön gel. Biz anneler olarak gözümüzün yaşı sel oldu. Bırakın onları gelin. Gelin biz sizin yolunuzu bekliyoruz canım kuzularım, yavrularım Fadimem döngü geri ben seni çok özledim kuzum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR