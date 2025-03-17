Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine kanlı tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Kanlı tabutlarla tehdit ettiler

Diyanet'ten Ramazan Ayı ve İyilik Haftası Programları

Diyanet'ten Ramazan Ayı ve İyilik Haftası Programları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Ayı Özel İrşat Programı ve '13-20 Mart İyilik Haftası' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Aydın'da yaşlılar için yapılan iyilik faaliyetleri de vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan Ayı Özel İrşat Programı kapsamında ve '13-20 Mart İyilik Haftası' kapsamında Diyanet Akademisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Turgut Tunç'un katılımıyla programlar gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Hasan Güneş ve il müftü yardımcıları ile istişarelerde bulunan Turgut Tunç, müftülük personeli, vaizler ve din hizmetleri uzmanları ile de toplantılar gerçekleştirdi. Daire Başkanı Tunç İyilik Haftası münasebetiyle Aydın'da özellikle yaşlılara yönelik faaliyetleriyle iyilikte öncü olmuş Aymelek Gündüzlü Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti. Aymelek Gündüzlü yaşlı bakım merkezi yöneticisi ve çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. İki gün süren programlar da Bey Cami ve Emir Sultan Camii'nde vaaz eden Tunç, Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursunda öğrenciler ile bir araya geldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
img

2 kelimesi Fenerbahçelileri çıldırtmaya yetti
img

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.