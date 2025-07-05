Diyanet'ten Orman Yangınları İçin Dua Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bugün yatsı namazı sonrası tüm camilerde dua edileceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir süredir devam eden orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bugün yatsı namazı sonrası tüm camilerde dua edileceğini bildirdi.

Başkan Erbaş, vatandaşları yatsı namazındaki dua programına davet ettiği sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz.

Bizler de yapılacak bu dua programına Şırnak Ulu Cami'de katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi camilerimizde yapılacak bu anlamlı duaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz, ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin; yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin." - ANKARA