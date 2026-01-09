Haberler

Bu haftaki Cuma hutbesinde "Namaz müminin miracıdır" mesajı

Bu haftaki Cuma hutbesinde 'Namaz müminin miracıdır' mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 Ocak 2026 Cuma hutbesinde namazın önemi ve Miraç Kandili'nin manevi boyutlarını ele aldı. Hutbede namazın müminin hayatındaki yeri vurgulanırken, birlik ve beraberlik duygularına da dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 9 Ocak 2026 Cuma hutbesinde "Namaz" konusu ele alınarak, Miraç Kandili'nin önemi ve namazın müminin hayatındaki yeri vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ikinci cuma namazında okunacak hutbeyi kamuoyuyla paylaştı. "Namaz" başlığıyla hazırlanan hutbede, yaklaşan Miraç Kandili öncesinde namazın manevi boyutuna ve Müslümanların hayatındaki önemine dikkat çekildi.

Hutbede, namazın yalnızca bir ibadet değil, kul ile Allah arasındaki en güçlü bağ olduğu ifade edilerek, "Namaz müminin miracıdır" anlayışı ön plana çıkarıldı. "Cennetin anahtarı namazdır" hadis-i şerifi hatırlatılarak, namazın insanı kötülüklerden arındırdığı ve huzura kavuşturduğu belirtildi.

Yaklaşan Miraç Kandili'ne (15 Ocak Perşembe) de değinilen hutbede, Miraç Gecesi'nin beş vakit namazın müminlere hediye edildiği mübarek bir gece olduğu vurgulandı. Ayrıca Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslam tarihindeki kutsal konumuna dikkat çekilerek, özgürlüğü ve selameti için dualar edildi.

Hutbede son olarak, camilerde omuz omuza saf tutmanın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği ifade edilerek, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

Sınırda tansiyon yükseliyor! Ordu resti çekip saat verdi
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer
Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha

Bursa'dan güne damga vuran transfer! Süper Lig'in yıldızını aldılar
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin

Grönland'ın geleceği bu fotoğrafta saklı! Sosyal medya çözümü buldu