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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kilis'te

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kilis'te
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kilis'te çeşitli programlara katılmak üzere geldi ve daha sonra Suriye'nin Azez ilçesindeki bir caminin açılışına katılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Kilis'e geldi. Erbaş, Kilis temaslarının ardından Suriye'nin Azez ilçesinde bir caminin açılış programına katılacak.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kilis'te bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak valiliği ziyaret ederek Vali Tahir Şahin ile bir araya geldi. Erbaş, Vali Tahir Şahin ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra valilikten ayrıldı. Erbaş'a Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt da eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kilis temaslarının ardından Suriye'nin Azez ilçesinde geçerek bir vakıf tarafından yaptırılan caminin açılışı programına katılacak. Erbaş'ın Cuma namazını da Azez'de kılması bekleniyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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