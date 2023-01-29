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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tokat'ta Molla Hüsrev Kur'an Kursu'nu ziyaret etti

Yerel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tokat'ta Molla Hüsrev Kur'an Kursu'nu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tokat'ta Molla Hüsrev Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tokat'ta Molla Hüsrev Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

"İl Buluşmaları" kapsamında Tokat'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Molla Hüsrev Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, hafızlığın çok mukaddes bir unvan olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Hafız olduğunuz zaman ümmetin en şereflileri olacaksınız. Peygamber Efendimiz (SAV), 'Ümmetimin en şereflileri hafızlardır' buyuruyor. Peygamberimizin bu müjdesine nail olmak için çok çalışmanız lazım. Hocalarımızı iyi dinlemeniz lazım. Onların sizlere tavsiyelerine, nasihatlerine dikkat etmeniz lazım" dedi.

Ziyarette Başkan Erbaş'a Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Molla Hüsrev Ali Erbaş Tokat Yerel Haberler

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