Üye Girişi
Haberler
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü
Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Filistin İçin Dua Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Filistin İçin Dua Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde Filistin'deki zulme dikkat çekerek, Gazze'nin unutulmaması gerektiğini vurguladı ve duaların önemini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde Filistin'deki zulme dikkat çekerek, " Gazze'yi unutturmamak için oradaki zalimlerin, işgalcilerin zulümlerini unutturmamak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Rabbimiz görüyorsunuz dualarımızı yerde bırakmıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırıkkale Nur Camii'nde "Her Zorluktan Sonra Kolaylık Vardır" konulu hutbe irat ederek cuma namazını kıldırdı. Hutbede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çeken Erbaş, Filistin'in özgürlüğü için yapılan duaların önemine vurgu yaptı. Başkan Erbaş, "Aziz kardeşlerim Rabbimizin bizim için her zaman zorda kaldığımızda, sıkıntıya düştüğümüzde, kalbimizi, göğsümüzü, İnşirah ile aydınlatacak müjdesi var. Her zorlukla beraber her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Bu müjde bütün Müslümanların en zor zamanlarında göğsüne kalbine İnşirah vermektedir. Ecdadımıza, Endülüs'ten Balkanlar'a, Kırım'dan Kafkaslar'a, Asya'dan Afrika'ya kadar mazlumlara kol kanat germeyi nasip ettiği gibi torunları olarak bizlere de aynı yolu benimseyip mazlumların duasını almayı lütfeden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Zalimlere karşı hak ve hakikat mücadelesi veren, iyiliğin yeryüzünde hakim olması için gayret gösteren, bütün insanların onurlu, güvenli ve özgürce yaşamaları için çabalayan kardeşlerimizi muvaffak kılmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

"Rabbimiz dualarımızı yerde bırakmıyor"

Filistin'deki zulmün sona ermesi için duaların ve çabaların devam etmesi gerektiğini ifade eden Erbaş, "İnşallah Gazze'nin kurtuluşunu da görürüz. Filistin'in zalim işgalcilerden kurtulduğu günü de Cenab-ı Hak bizlere gösterir inşallah. Bunun için dualara devam. Elimizden ne geliyorsa elimizle yapmayı, dilimizden ne geliyorsa dilimizle söylemeyi ve kalbimizle her zaman Gazze'yi unutturmamak için oradaki zalimlerin işgalcilerin zulümlerini unutturmamak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Rabbimiz görüyorsunuz dualarımızı yerde bırakmıyor. Yaptıklarımızı bizim karşımıza zafer olarak çıkarıyor. Örneklerde görüyorsunuz. İnşallah Filistin için de yapmaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Erbaş, cuma namazından önce Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı, Vali Mehmet Makas ve protokol üyeleriyle görüştü.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, İl Müftüsü Mustafa Topal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar da yer aldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ortaç, hayranlarını kahredecek haberi canlı yayında açıkladı
img

Ünlü sanatçı gözaltında
img

Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 695. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 14-15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 14-15 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Arka Sokaklar 694. bölüm tek parça full HD izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Kağıthane, Güngören, Beyoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Aralık Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 29. bölüm TRT 1 HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık günün maçları nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.