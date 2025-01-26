Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Miracın mabedini işgal ve zulümden kurtarmanın yolu İslam ümmeti olarak birlik, beraberlik içerisinde hareket etmekten...

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nde düzenlenen Miraç Kandili programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mescid-i Aksa'yı peygamberlerin bir emaneti ve kadim medeniyetimizin bir mirası olarak sahiplenmeden ve özgürlüğüne kavuşturmadan Miracın bize yüklediği sorumluluktan kurtulamayız. Ey Müslümanlar, ey İslam alemi bunu sizlere hatırlatıyorum. Bunu Allah bize hatırlatıyor. Ben de size hatırlatıyorum. Miracın mabedini işgal ve zulümden kurtarmanın yolu İslam ümmeti olarak birlik, beraberlik içerisinde hareket etmekten geçmektedir" dedi.

Miraç Kandili dolayısıyla Uzun Mehmet Camii'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu camide Miraç Gecesi'nin önemine ilişkin konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle dedi:

"Geceniz mübarek olsun aziz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in rabbimizle yüce bir buluşma gerçekleştirdiği manevi bir yolculuğun ve yükselişin simgesi Miraç gecesini idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Miracınız mübarek olsun. Yüce Mevlamız içinde bulunduğumuz bu kutlu zaman diliminde bizi yüceltecek salih ameller yapmayı bugünleri hakkıyla ihya etmeyi, Ramazana ulaşmayı, Ramazan Bayramına en güzel bir şekilde sağlık ve sıhhat içerisinde ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Üç ayların başında dua etmiştik. İşte üç ayların yarısına ulaştık. Recep Ayı'nı idrak ettik, bitirmek üzereyiz. İnşallah 15 gün sonra Berat Gecesi'ni idrak edeceğiz. Üç ayların içinde dört mübarek gece var. Regaip Gecesi, Miraç Gecesi, Berat Gecesi ve Ramazan ve içindeki Kadir Gecesi. Ne mübarek günler, ne mübarek geceler. Rabbim hepimiz için bütün İslam Alemi ve insanlık için hayırlara vesile eylesin."

Mescid-i Aksa'yı kadim medeniyetin bir mirası olarak sahiplenmeden ve özgürlüğüne kavuşturmadan Miraç'ın yüklediği sorumluluktan kurtulamayacaklarını ifade eden Erbaş, İslam alemine de şu çağrıyı yaptı:

"Mescid-i Aksa'yı peygamberlerin bir emaneti ve kadim medeniyetimizin bir mirası olarak sahiplenmeden ve özgürlüğüne kavuşturmadan Miracın bize yüklediği sorumluluktan kurtulamayız. Ey Müslümanlar, Ey İslam Alemi. Bunu sizlere hatırlatıyorum. Bunu Allah bize hatırlatıyor. Bende size hatırlatıyorum. Miracın mabedini işgal ve zulümden kurtarmanın yolu İslam ümmeti olarak birlik, beraberlik içerisinde hareket etmekten geçmektedir. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesine ev sahipliği yapan bir şehirdir aynı zamanda. Bizim ilk kıblemizdir. Kudüs aynı zamanda bütün farklılıklara rağmen bir arada yaşamanın mümkün olduğunu öğreten bir şehirdir. Tarihin en önemli örneklerinden birisi İslam tarihinde Medine-i Münevvere 'den sonra Mekke-i Mükerreme'den sonra birlikte yaşama tecrübesinin bütün insanlığa, bütün dünyaya örnek olarak gösterilebilecek bir hayattır Kudüs'te geçen Müslümanların idaresindeki hayat. Ancak Kudüs şimdi mahzun, şimdi yaralı, şimdi mazlum. Mescidi Aksa tutsak. ve Müslümanlardan mahrum. Müslümanlar kolay bir şekilde rahatlıkla Mescidi Aksa'ya gidip ziyaret yapamıyor. Ey Müslümanlar bu bizim için bir zül değil mi? Mescidi Aksa ne zaman özgürlüğüne kavuşacak. Bu ayeti kerimedeki özelliğini ne zaman yaşayacak Mescidi Aksa bunun bilincinde olalım. Açıkça ifade etmeliyim ki Kudüs özgür değilse Mescid-i Aksa özgür değilse, Mescid-i Aksa zincirlere vurulmuşsa Müslümanların da ruh ve gönül dünyası özgür değildir. Şu mübarek miraç gecesinde bunu müzakere edelim."

"Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için bütün Müslümanlar elimizden geleni yapmalıyız"

Namazın önemine de değinen Erbaş, "Efendimizin şu hadisini bu gece daha iyi anlamaya çalışalım, 'Bir kötülük gördüğünüz zaman o kötülüğü ellerinizle düzeltiniz. Elinizle gücünüz yetmezse, dilinizle düzeltiniz. Dilinizle gücünüz yetmezse kalbinizle.' Ey Müslümanlar işte onun için Kudüs'ün özgürlüğü için Filistin'in özgürlüğü için Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için bütün Müslümanlar elimizden geleni yapmalıyız. Dilimizden geleni yapmalıyız. ve kalbimizle mazlumun, mağdurun yanında olmalıyız. Zalimlerin işgalcilerin karşısında olmalıyız. Miracın Müslümanlara en büyük hediyesi nedir diye birisi size sorsa. Namazdır olacak. Namaz müminlerin miracıdır. Allah Resulü Efendimizin miraçtan dönüşte getirmiş olduğu bir ibadettir namaz. Peygamber efendimiz buyuruyor ki 'Namaz dinin direğidir.' Beş vakit namazdan bahsediyor peygamber efendimiz. Son nefesini vermeden önce 'namaz, namaz, namaz. Namaz gözümün nurudur' dedi. Namazla ilgili bu gece biraz tefekkür edelim. Eğer namazla ilgili eksikliklerimiz varsa onları gidermeye bu gece söz verelim. Namaz konusundaki yaşantımızı müzakere ederek, değerlendirerek geçirelim. Gençlerimizi kucaklayalım. Onlara tatlı dille güler yüzle ibadetli bir hayatın İslam'da ne kadar önemli olduğunu anlatalım. İbadetsiz bir hayatın boş bir hayat olduğunu onlara anlatalım. Allah cümlemizi namazsızlıktan, ibadetsizlikten muhafaza eylesin. Kardeşlerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi alnı secdeli olanlardan eylesin. Miracın hediyesi olan namazı ihmal etmeyenlerden eylesin" diye konuştu.

Erbaş, konuşmasının sonunda Bolu'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Erbaş, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlere de Allah'tan rahmet dileyerek, gazi olanlara şifalar diledi. Erbaş'ın konuşmasının ardından yapılan dualarla Miraç Kandili programı sona erdi. - ZONGULDAK