Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Herkes için burası bir irfan merkezi olacak"

Çanakkale'de, İlim Hikmet ve Sanat Merkezi açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çanakkale'de yaşayan ya da Çanakkale'yi ziyaret etmek için, şehitlerimize dualar getirmek için ülkemizin her yerinden buraya gelen ve kütüphanemizi, gençlik merkezimizi ziyaret eden herkes için burası bir irfan merkezi olacak inşallah" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi programa ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi. Ali Erbaş ilk olarak 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde yapımı tamamlanan Çanakkale Müftülüğü İlim Hikmet ve Sanat Merkezi açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından açılışa geçildi.

İlim Hikmet ve Sanat Merkezi açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "18 Mart 1915, binlerce şehit verdiğimiz ama geçilmez kıldığımız şehrimizdeyiz, şehitler diyarı Çanakkale'deyiz. Çanakkale ruhu sadece Çanakkale'de yaşayanlar için söz konusu değil. Sadece bugün 780 bin metrekare alanda yaşayanlar için söz konusu değil. Sınırlarımızın binlerce kilometre uzaklarından koşup gelen ve Çanakkale'yi geçilmez hale getiren 250 binin üzerindeki şehidimizin ruhu Anadolu toprakları ve Anadolu sınırlarını aşan pek çok topraklarda yaşıyor bugün. Biz hepsine Çanakkale ruhu diyoruz. Çanakkale şehitleri destanını Mehmet Akif Ersoy'un Medine yollarında yazdığını da biliyoruz. Bakü'den Batum'a, Balkanlardan, Yemen'e, Şam'dan, Bağdat'tan, Çanakkale'ye gelen binlerce şehidimizin ruhları şad olsun. Ey şehit oğlu şehit, İsteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber müjdesiyle müjdelenen o şehitlerimize, şehitlerimize hep dua ediyoruz. Hatimler okuyoruz. 18 Mart Deniz Savaşları Zaferi ondan hemen sonra bugün, yarın 23 Nisan, 24 Nisan, 25 Nisan Kara Savaşlarının zaferlerinin gerçekleştiği günler. Bugünler onun için çok önemli. Ondan 5 sene sonra 23 Nisan 1920'de milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, açılışı, bu günlere gelişimiz. 105 sene sonrasını idrak ediyoruz. Milletimiz her zaman ayakta oluşunu her vesileyle ortaya koydu. Başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün emeği geçen hem Çanakkale Savaşları'nda hem daha sonraki süreçte hepsine Allah rahmet eylesin. Hepsine minnettarız" dedi.

Camilerin şehirlerin kalbi olduğunu söyleyen Erbaş, "Şu an itibariyle kampüslerimizde camisi olmayan kampüsümüz yok. Kimisinde inşaat halinde, kimisinde bitmiş tamamlanmış işte burada açılışını da 18 Mart 2022 yılında sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte açılışını gerçekleştirmiştik. Şimdi biz biliyoruz ki camiler şehirleri medeniyet merkezi yapan mekanlar. Bunun ilk örneği Yesrib'i Medine'yi münevvere haline getiren Mescid-i Nebevi'dir. Ama sadece namaz kılınan yerler değildir. Bunun da ilk örneği Mescid-i Nebevi'nin içindeki suffenin Allah Resulü Efendimiz tarafından hemen kurulmuş olmasıdır. Yani mektep, gençlerin, çocukların, insanların doğru dini bilgiye ulaşması bir irfan merkezi, ilim merkezi, hikmet merkezi özelliğiyle öne çıkmıştır. Mescid-i Nebevi'nin içindeki suffe. İşte şu anda biz caminin içindeki suffenin açılışındayız. Gençlik merkezi ve kitap evi, kütüphane. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz kütüphane medeniyetidir. İlim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetidir. Onun için sadece üniversite öğrencilerimiz için değil, Çanakkale'de yaşayan ya da Çanakkale'yi ziyaret etmek için şehitlerimize dualar getirmek için ülkemizin her yerinden buraya gelen ve kütüphanemizi, gençlik merkezimizi ziyaret eden herkes için burası bir irfan merkezi olacak inşallah. Bir ilim merkezi, hikmet merkezi olacak. Bizim vazifemiz hikmeti aramak. O yüzden sevgili gençler biz hikmetin peşinde olalım. Camimizin altındaki irfan merkezi, ilim merkezi, gençlik merkezi bu hikmetin arandığı mekanlardan birisidir. Bunun gibi ülkemizde bin 325 gençlik merkezimiz var. Üniversitelerimizde, şehirlerimizin çeşitli yerlerinde, müftülüklerimizde, müftülüklerimizin müştemilatında gençlik merkezlerimiz var. Nedir amacımız? İşte bu hikmeti insanımıza, gençlerimize ulaştırmak" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte dua eşliğinde kurdele keserek Çanakkale Müftülüğü İlim Hikmet ve Sanat Merkezi açılışını gerçekleştirdi. Program Erbaş ve beraberindekilerin açılışı yapılan merkezi gezmesiyle sona erdi. - ÇANAKKALE