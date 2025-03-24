Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güzel Ahlakın Önemine Dikkat Çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Güzel ahlak, gencin süsüdür. Güzel ahlak, Peygamber Efendimizin (s.a.s) ahlakıyla ahlaklanmak, bizim asla ihmal etmememiz gereken bir konudur. Buna dikkat edelim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrencilere 'İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' başlıklı konferans verdi. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman bilim adamlarının bilime büyük katkıları olduğunu dile getirerek, "Bizim önce kendimizi bilmemiz lazım. İbn-i Sina'nın uğraşısı bu. İnsanı tanımaya çalışmış İbn-i Sina, oradan hastalıkları, ilaçları keşfetmiş. 11. yüzyılın bilim adamlarından Biruni, dünya onun adını o asra vermiş, 11. asra Biruni asrı diyorlar. İşte Farabi'yi alınız, Batı'nın da önünde eğildiği büyük alimlerimizden İbn-i Rüşd'ü alınız" dedi.

"Bilgi üreten üniversiteler olalım"

Batı'nın Müslüman ilim adamlarının isimlerini tahrif edip değiştirerek intihal yaptığını ve kendilerine mal ettiklerini söyleyen Erbaş, "Bizim üniversitelerimizde fen bilimlerine çok önem vermemiz, kendi icatlarımızın, kendi buluşlarımızın olması gerekiyor. Batıdan geldikleri noktadan istifade edelim, alalım ama sadece tercümeyle kalmayalım. Sadece üretilen bilgiyi kullanmakla kalmayalım. Bilgi üreten üniversiteler olalım. Fen bilimlerinde de böyle, sosyal bilimlerde de böyle. Bizim kendimize ait çalışmalarımızın olması lazım" diye konuştu.

Dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnifin olmadığını kaydeden Erbaş, "İbn-i Sina tıpta, matematikte, fen bilimlerinde ne kadar uzmansa İslami ilimlerde de o kadar uzman bir alim. Biruni öyle, Farabi öyle. Hatta daha sonraki dönemlerde böyle farklı farklı alanlarda uzman alimlerimiz var. İstanbul'un fatihinin hocası Akşemsettin öyle. Hep Fatih'in Arapça, Kur'an-ı Kerim hocası zannedilir. Halbuki Akşemsettin o dönemin en ünlü matematikçilerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

"İyilik öncüleriyiz"

"İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir" ayet-i kerimesini hatırlatan Erbaş, "İlim insanları, alimler olarak branşımız, eğitimimiz ne olursa olsun hepimiz bu görev tanımı içerisinde yer alan iyilik öncüleriyiz. Kendimizi böyle konumlandıralım. İyiliği emretmek, kötülükten men etmek. İşte ilmin, hikmetin amacı budur" değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, "İlim, bilgi sahibi olmak, bir eğitimi tamamlamak bitirmek, Allah'a şükretmemizi gerektiren bir durum. Şükrümüzü nasıl eda edeceğiz? İlmi, eğitimi kendimizde saklayarak değil, aldığımız ilmi, öğrendiğimiz bilgiyi başkalarına anlatarak, daha çok kalbe, gönüle, zihne girerek, yardımcı olarak bilgimizi paylaşmamız lazım" diye konuştu.

"Her ne işi yapıyor olursanız olun, o işinizin iş ahlakını göz ardı etmeyin"

Hz. Peygamberin (s.a.s.) "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyurduğuna işaret eden Erbaş, şunları söyledi:

"Sizler mezun olduktan sonra yapacağınız iş ne olursa olsun, her ne işi yapıyor olursanız olun, o işinizin iş ahlakını göz ardı etmeyin. Ahlak, bizim kıyamete kadar insanların dikkat etmesi gereken bir husus. Son nefesimize kadar hep İslam ahlakı sınırlarını dikkate alarak yaşamamız lazım. Güzel ahlak, gencin süsüdür. Güzel ahlak, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ahlakıyla ahlaklanmak, bizim asla ihmal etmememiz gereken bir konudur. Buna dikkat edelim."

Öğrencilere başarılar dileyen Erbaş, katılımcıların Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Programa Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve il protokolü de katıldı. - TEKİRDAĞ