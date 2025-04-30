Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı El-Beşir'i Ağırladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı İsam El-Beşir'i kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı İsam El-Beşir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Filistin ve Gazze konusunda çok kez bir araya geldiklerini belirterek, El-Beşir'in Gazze konusunda insanlığın dikkatini çekmek için yaptığı konuşma ve paylaşımların çok değerli olduğunu söyledi. Erbaş, "Filistin ve Gazze konusunda ya da başka ülkelerdeki Müslümanların yaşadığı problemler, sorunlar; Sudan'dan Libya'ya, Yemen'den Irak'a, Suriye'ye. Müslümanların çeşitli ülkelerde yaşamış olduğu sorunlarla ilgili her zaman dertlenmesi ve bu sorunların çözümü için gayret etmesi, çalışması gerçekten çok değerli. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı İsam El-Beşir ise kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek. Erbaş'a teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye içinde ve dışında verdiği Diyanet hizmetlerini takdir ettiğini belirten El-Beşir, İslam ümmeti açısından bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Kabulde Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da hazır bulundu. - ANKARA