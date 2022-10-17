Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır. Hızlı bir şekilde gelişen ve gündelik hayata büyük kolaylıklar getiren teknolojik imkanlar, aynı zamanda insanlığın bugünü ve geleceği konusunda kaygı verici senaryolara da kapı aralamaktadır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca düzenlenen "Transhümanizm ve Din" konulu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da başladı. Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açış konuşmasını yapan Erbaş, toplantının sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi. Teknolojinin ve bilimsel bilginin adeta kutsandığı bu çağın 'anlam ve değerler' ekseninde bir 'ahlak ve medeniyet' krizine sahne olduğunu kaydeden Erbaş, "Teknolojik üstünlüğü sebebiyle bugün birçok açıdan toplumları etkisi altına alan Batı medeniyetinin varlık, insan ve çevre tasavvuru, insanlığı ve tüm yeryüzünü bir bilinmezliğe sürüklemektedir. İnsanın manevi yönünün ihmal edildiği, varlığın aşkın boyutunun yok sayıldığı, çevrenin emanet vasfının göz ardı edildiği söz konusu hayat tasavvuru, insanlığı derin bunalımlara sürüklemekte; toplumları ve milletleri büyük krizlere maruz bırakmaktadır" dedi.

"Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmakta"

Dünyanın denge dini İslam'a ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Erbaş, Müslüman ilim adamlarının İslam dininden tüm insanlığın istifade etmesi noktasında fikirler üretmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Bugün insanlık, benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır. Hızlı bir şekilde gelişen ve gündelik hayata büyük kolaylıklar getiren teknolojik imkanlar, aynı zamanda insanlığın bugünü ve geleceği konusunda kaygı verici senaryolara da kapı aralamaktadır. Cereyan eden transhümanizm düşüncesi, insanı yaratıcıdan ve çevreden koparıp hayatın tabii serüvenini değiştirmeye yönelik bir amaca karşılık gelmektedir. Transhümanizm tartışmaları, her geçen gün yeni bir aşamasıyla gündeme gelen biyomühendislik, gen mühendisliği, nanoteknoloji, kök hücre ve yapay zeka alanlarındaki gelişmelerle daha da ivme kazanmaktadır. Bu noktada altını çizmemiz gereken en önemli husus, bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde insanın fiziksel zafiyetlerinin giderilerek tabiatüstü bir varlık haline dönüştürülmesini idealize eden transhümanizm düşüncesinin yaratılışa müdahale bağlamında ele alınması gereken, hukuki ve ahlaki boyutu bulunan ciddi bir mesele olduğudur. Söz konusu mesele, biyoteknolojik alandaki gelişmeler sebebiyle fıtrata ve hayata dair oluşan kaygıları daha da derinleştirmektedir."

"Fıtrat dini mensupları için imani ve ahlaki bir sorumluluktur"

Bugün hayatın neredeyse her alanının teknolojiyle bütünleştiğine işaret eden Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İletişim ve etkileşim kanallarının ileri boyutlara ulaştığı böyle bir vasatta, insana ve geleceğe dair her türlü senaryonun enformatik kanallardan zihinlere boca edildiğine şahit olmaktayız. Bu durumun insanların din, toplum ve hayata dair yerleşik algı ve duyarlılıkları üzerinde ciddi örselenmelere sebep olduğu ortadadır. Böyle bir vasatta fıtratı koruma ve fıtri değerleri geleceğe taşıma noktasında daha fazla gayret göstermek, fıtrat dini mensupları için imani ve ahlaki bir sorumluluktur. Dolayısıyla küresel gelişmelerin arka planını ve yönünü doğru okumaya yönelik faaliyetler ve özellikle akademik çalışmalar büyük önem arz etmektedir."

"Bizlere düşen İslam'ın değerlerini ihya ederek insanlığa yeniden teklif etmektir"

Müslümanlara düşen görevin İslam'ın asırlarca yeryüzünde huzurun teminatı olmuş değerlerini ihya ederek insanlığa yeniden teklif etmek olduğunu dile getiren Erbaş, "Bu noktada bizlere düşen yaşanan gelişmeler karşısında karamsarlığa kapılmadan feraset ve dirayetle hareket etmek; İslam'ın varlık, insan ve çevre tasavvurunu etkin bir şekilde çağın idrakine sunarak insanlığın yarınlarına kılavuzluk etmektir" diye konuştu.

Toplantıda emeği geçenleri tebrik eden ve görüşleriyle katkıda bulunacak olan hocalara ve bütün katılımcılara başarılar dileyen Erbaş, çıkacak olan sonuçların insanlığın iyiliğine, yeryüzünün barış ve selametine vesile olmasını diledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı'nın selamlama konuşması yaptığı toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ile Kadir Dinç, başkanlığın üst düzey yöneticileri, çeşitli üniversitelerden akademisyenler de katıldı. İki gün sürecek olan istişare toplantısında 1. oturumda 'Transhümanizm ve Din İlişkisinin Tarihsel Arka Planı', 2. oturumda 'İslam ve Transhümanizm Felsefe Perspektifinden İnsan', 3. oturumda 'Transhümanizm Felsefesinin İnanca Etkisi' başlıkları ele alınacak. Toplantı, 'Genel Değerlendirme' oturumunun ardından sona erecek. - ANKARA