Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da Yeniden Yapılan Camileri Açtı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman'da yapılan 52 cami, 12 Kur'an kursu ve 4 gençlik merkezinin açılışını yaptı.

Depremzede çiftlerin toplu nikah töreni için Adıyaman'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, toplu açılış törenine de katıldı. 6 Şubat depremlerinde yıkılan ya da hasar gören cami, Kur'an kursu ve gençlik merkezlerinin yerine yeniden yapılan 52 cami, 12 Kur'an kursu ve 4 gençlik merkezinin toplu açılışı Mehmet Sıdıka Bilen Camii'nde düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Bir taraftan devletimizin inanılmaz gücü, diğer taraftan sivil toplumumuzun, hayırseverlerimizin büyük vicdanı sayesinde bir taraftan yaralarımızı sararken, somut yaralarımızı sararken, diğer taraftan bize yakışacak şekilde mescitlerimizi, camilerimizi de ayağa kaldırdık, kaldırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, "Bu caminin dışında yapılan diğer 52 cami, 14 Kur'an kursu, kimin ne kadar emeği geçmişse, işte onlar bunun karşılığını cennette görecek inşallah. İmtihan dünyasındayız. O yüzden camilerimiz, mabetlerimiz bizim imtihanı kazanabilmemiz için vasıtalardır. Gönlümüz istiyor ki mahallelerde camilerimize gelmeyen çocuğumuz olmasın. Ne büyük bir fırsattır bu. Yaz Kur'an kurslarımızda 3 milyona yakın çocuğumuz camilerimizde eğitim alıyor. İşte gördünüz mü camilerimiz aynı zamanda bir okul, bir mektep. Rabbim eksikliğini vermesin camilerimizin. Yıkılınca, yerle bir olunca depremle birlikte gözlerimiz minare aramaya başladı, kubbe aramaya başladı değil mi? İşte gözlerimiz, Müslümanların gözlerinin süsüdür, bizim gözlerimizin süsüdür minareler. Bundan 30 yıl önce Bosna'nın Srebrenitsa şehrindeki soykırım günüdür 11 Temmuz. 8 bin küsur Müslümanı acımasızca katletmişler. Bugün nasıl Gazze'de vicdansız, ahlaksız siyonist işgalciler Gazzeli kardeşlerimizi nasıl soykırıma uğratıyorlarsa 1992 ile 1995 yılı arasında Avrupa'nın ortasında, dünyanın gözü önünde 100 bin civarında oradaki Müslüman'ı katlettiler Avrupa'nın ortasında. Biliyor musunuz bunlar bu kadar vicdansız, bu kadar ahlaksız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından cami ve Kur'an kurslarının yapımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verilerek, cami gezildi. Erbaş, daha sonra Varlık Mahallesi'ndeki Varlık Camii'nin temel atma törenine katıldı. - ADIYAMAN