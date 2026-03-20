Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Süleymaniye Camii'nde hutbe okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Süleymaniye Camii'nde bayram hutbesi okudu. Arpagus, "Bu bayram, imanda sebat eden Müminlerin, elinden ve dilinden emin olunan Müslümanların, barışın, kardeşliğin, huzur ve esenliğin yani İslam'ın bayramıdır. Bu bayram, yeryüzünü ifsat edenlerin değil, ıslah edenlerin, salaha ve felaha erenlerin bayramıdır. Bu bayram, cana kıyanların, kan akıtanların ve korku salanların değil, hayat verenlerin, huzur verenlerin bayramıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Arpaguş, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki Süleymaniye Camii'nde bayram namazını kıldırarak hutbe verdi. Bayram namazının ardından hutbe okuyan Arpaguş, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma günü olduğunu belirterek, "Bizleri sıhhat ve afiyetle bu kutlu sabaha ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Bayramı hakkıyla idrak ederek yaşayanlara ne mutlu. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Bayramın sevinç ve merhametin paylaşıldığı özel günler olduğuna dikkat çeken Arpaguş, "Bugün sevinç günümüzdür. Sevinmek ibadettir. En büyük sadaka sevinç göstermek ve taşımaktır. Müminler olarak evlerden evlere, gönüllerden gönüllere sevgi ve merhamet taşıyacağımız bir gündür. Bu bayram, imanda sebat eden Müminlerin, elinden ve dilinden emin olunan Müslümanların, barışın, kardeşliğin, huzur ve esenliğin yani İslam'ın bayramıdır. Bu bayram, yeryüzünü ifsat edenlerin değil, ıslah edenlerin, salaha ve felaha erenlerin bayramıdır. Bu bayram, cana kıyanların, kan akıtanların ve korku salanların değil, hayat verenlerin, huzur verenlerin bayramıdır" dedi.

Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Arpaguş, "Bu bayram; yoksula, yetime, kimsesize ve çaresize karşı sorumluluk hissetmenin, sadakanın, zekatın, fitrenin ve yardımlaşmanın bayramıdır" diye konuştu.

İslam'ın barış ve kardeşlik dini olduğunu ifade eden Arpaguş, "Bu bayram; barışın, kardeşliğin, huzur ve esenliğin bayramıdır. Fitne ve tefrikanın karşısında duranların, birlik ve beraberliğe koşanların bayramıdır" dedi.

Dünya genelinde yaşanan acılara da değinen Arpaguş, "Sevinçlerimiz gölgelidir. Kalplerimiz mahzun. Dünya Müslümanları gerçek bir bayrama hasret. Kudüs kuşatılmış, Mescid-i Aksa mahzun, Gazze mahpus" ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın ibadete açılması gerektiğini belirten Arpaguş, "Mabetlere el uzatılamaz, saygınlığına halel getirilemez, içinde ibadet edilmesine yasak konulamaz. Mescid-i Aksa derhal ibadete açılmalıdır" dedi.

Savaş ve çatışmalara da dikkat çeken Arpaguş, "Çocuklar, yaşlılar ve kadınlar bombalar altında. Bütün dünya bu acılara seyirci kalıyor. Afrika'da açlık ve susuzluk, Asya'da zulüm devam ediyor" şeklinde konuştu.

Bayramların aynı zamanda birlik ve dayanışma günü olduğunu belirten Arpaguş, "Sevinçlerimizi paylaştığımız gibi hüzünlerimizi de paylaşacağız. Küskünlüklere son verelim, birbirimize kol kanat gerelim. Şehirlerimizi barışın ve kardeşliğin şehirleri haline getirelim" dedi.

Arpaguş, hutbesinin sonunda Ramazan Bayramı'nın İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunarak dua etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı