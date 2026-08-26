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Arpaguş Ahlat'ta Müftülerle Buluştu

Arpaguş Ahlat'ta Müftülerle Buluştu
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde ilçe müftüleriyle toplantı yaptı; din hizmetleri, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca Kur'an kursunu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde ilçe müftüleriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ahlat İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Eren Öztürk Kur'an Kursu'nda Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak ve ilçe müftülerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. İlçe müftülerinin bir araya geldiği toplantıda, bölgedeki din hizmetlerinin durumu, karşılaşılan sorunlar, din yaşadığı sıkıntılar ile çözüm önerileri ele alındı.

Toplantının ardından Kur'an kursunu gezen Başkan Arpaguş, kursun eğitim faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Kurs Yöneticisi ŞerafettinTanyeri 'den bilgi aldı. Öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları ve kursun çeşitli bölümlerini inceleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaret ve toplantı, bölgedeki din hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sunması temennisiyle güzel bir istişare ortamında gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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