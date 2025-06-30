Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Leman Dergisi'ne Sert Tepki

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Peygamber Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya karikatür yoluyla saygısızlık yapılan Leman dergisini şiddetle kınadı ve yasal işlem yapılmasını talep etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve Hazreti Musa'ya karikatür yoluyla saygısızlık yaparak nefret suçu işleyen Leman dergisini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) ve Hazreti Musa (a.s.)'a karikatür yoluyla saygısızlık yaparak nefret suçu işleyen Leman dergisini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Yapılan bu alçakça saygısızlığın hesabı hukuk çerçevesinde en kısa zamanda sorulmalı, sorumlulara hak ettikleri ceza verilmelidir. Geçmiş yayınlarında da aynı şekilde Müslümanları rencide eden, kutsallarımızla alay eden çizimlere yer veren sözde karikatür dergisinin bu tutumu hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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