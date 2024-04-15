Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'deki Soykırımı Durdurmak İçin Dünyanın İnsan Olması Yeter

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Gazze'de yaşanan soykırımı, katliamı, canavarlığı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması yeter" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Como Camii'nde gurbetçilerle bir araya geldi. Burada cemaate hitap eden Başkan Erbaş, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, ramazan günlerini en güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret ettiklerini söyledi. Peygamber Efendimizin, Veda Hutbesi'nde Kur'an-ı Kerim'i ve sünnetini emanet ettiğini ifade eden Başkan Erbaş, "Bu ikisine sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız buyuruyor Peygamber Efendimiz. O zaman biz Kur'an'dan ve sünnetten asla uzak kalmayacağız. Her Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, okuması, anlaması ve yaşaması lazım" diye konuştu.

"Soykırıma uğrayan, katledilen insanların inancına bakılmaz"

Başkan Erbaş, Gazze'de yaşananlara ilişkin, "Soykırıma uğrayan, katledilen insanların inancına bakılmaz, onlara sahip çıkmak lazım. Mazlumun ırkına, dinine bakılmaz, mazlumun yanında yer almak lazım. Avazımız çıktığınca bunu her yerde söylüyoruz, her yere haykırıyoruz. Zalim Müslüman olsa, mazlum gayrimüslim olsa biz mazlum gayrimüslimin yanında yer alırız ve zalim Müslümanın karşısında yer alırız. Bizim inancımız bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki olumsuzlukların kaldırılmasını sadece Müslümanlara bırakamayız"

Gazze'de bebeklerin, çocukların, masum insanların bombalar altında can verdiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, şöyle konuştu: "Orada can veren Hristiyanlar da var, onlar da mazlum. Bütün dünyanın bunun bilincinde olması lazım. Bunu anlatıyoruz insanlara. İslam'ın savaş hukuku ilkelerinde şöyle bir ibare geçer; bir yerde düşman, vatanınızı, sınırlarınızı işgal etmek için savaş açarsa ve bir de onlara karşı müdafaa savaşında bulunursanız, savaş esnasında bile sakın masumlara dokunmayın, onların burnunun bile kanamasına sebep olmayın, kadınlara, din adamlarına, masumlara, hayvanlara, çevreye, yeşile dokunmayın. İşte İslam bu. Gazze'de yaşanan soykırımı, katliamı, canavarlığı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması yeter. Dünyadaki olumsuzlukların kaldırılmasını sadece Müslümanlara bırakamayız. Dünyayı yönetenlerin birlikte hareket etmesi lazım"

"İnsan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam atmış"

Başkan Erbaş, "Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir" ayet-i kerimesini hatırlatarak, "İnsan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam atmış. Hani insan hakları, evrensel beyannameleri, hümanizm bilmem ne, nerede? Filistin'dekiler insan değil mi? Denizde kıyıya vuran bir balinayı kurtarmak için insan hakları, hayvan hakları savunucuları seferber olmuştu. Filistin'de öldürülen, katledilen on binlerce kişinin bir balina kadar değeri yok mu? Bunu insanlara söylememiz, anlatmamız lazım insanlıklarını hatırlasınlar diye" şeklinde konuştu. - ANKARA