Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman Şahin Aydın'da Ziyaretlerde Bulundu

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman Şahin Aydın'da Ziyaretlerde Bulundu
Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Aydın'da hafızlık icazet merasimi dolayısıyla gerçekleştirilen ilçe müftüleri toplantısına katıldı ve Nazilli'de inşaat süren Külliye'yi ziyaret etti.

Hafızlık icazet merasimi dolayısıyla Aydın'da bulunan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, ilk olarak Aydın İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ilçe müftüleri istişare toplantısına katıldı. Toplantıya İl Müftüsü Hasan Güneş, Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda, Aydın genelinde yürütülen din hizmetleri ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müftüsü Güneş ve ilçe müftüleri yürütülen faaliyetler hakkında Dr. Osman Şahin'e bilgi sundu.

Ardından Nazilli ilçesine geçen Başkan Yardımcısı Dr. Şahin, yapımı devam eden Nazilli Külliyesi içinde yer alan Kur'an Kursu ve Cami inşaatında incelemelerde bulundu. Nazilli İlçe Müftüsü Hakan Türe'den çalışmalar hakkında bilgi alan Dr. Şahin, külliyenin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkına uzun yıllar hizmet verecek önemli bir yapının ortaya çıkacağını belirtti. Dr. Şahin, "Bu tür ilim ve ibadet merkezleri geleceğimizin teminatı olan gençlerimize rehberlik edecek mekanlardır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, projenin hayırla tamamlanmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
