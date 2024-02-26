Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Aydın'da İş Adamlarına Çalışmalarını Anlattı

Aydın İl Müftülüğü'nün düzenlediği programlara katılmak üzere Aydın'a gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen Aydınlı iş adamlarına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye ve yurtdışındaki çalışmalarını anlattı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Hasan Güneş, Aydınlı iş insanlarına il müftülüğünün merkez ve ilçelerde yürüttüğü projeler hakkında bilgiler aktardı. Müftü Güneş, "Çocuklarımızın ve geleceğimizin mimarı gençlerimizin milli ve manevi değerler ile büyümeleri hep birlikte el ele verip çalışmalıyız. Bu kapsamda il müftülüğümüzün yanında Aydın Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu" inşaatımızı başlattık. Sizlerin destekleri ile inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

İl Müftüsü Güneş'in açılış konuşmasının ardından iş adamlarına hitap eden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, "Rabbimize hamdolsun, necip milletimiz ve sizler gibi hayırseverlerin destekleri ve yardımları ile gerek yurt içi gerekse yurt dışında bir çok hayli hizmeti gerçekleştiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. kazancınızı bereketli eylesin" ifadelerini kullandı.

Aydınlı iş adamları ile sohbet eden İşliyen, toplantıyı tertip eden İl Müftüsü Hasan Güneş'e ve katılımcılara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN