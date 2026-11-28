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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "2026 Yılı Saha Buluşmaları" kapsamında Sinop'ta din görevlilerinin katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk ve Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Ömer Faruk Savuran, Sinop İl Müftülüğünde görev yapan personelle bir araya geldi. Din görevlileri ve farklı unvanlarda görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen konferansta, saha hizmetlerinin verimliliği, kurumsal gelişim ve ortak hedefler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Konferansın ardından "İstişare ve Gelişim" başlığı altında üç ayrı grup çalışması gerçekleştirildi. İlk grup çalışmasında Kur'an kursu öğreticileri, imam hatipler, müezzin kayyımlar ve manevi danışmanlarla saha tecrübeleri ve mesleki gelişim konuları ele alındı.

İkinci grup çalışmasında vaizler, şube müdürleri, uzmanlar ve müftülük personelinin katılımıyla hizmetlerin işleyişi ve kurum içi koordinasyon konuları değerlendirildi. Üçüncü grup çalışmasında ise il müftüsü, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleriyle il genelinde yürütülen din hizmetlerinin planlanmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Din hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kurum içi iş birliğinin güçlendirilmesi ve sahadaki hizmet kalitesinin daha ileriye taşınmasının amaçlandığı program, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı