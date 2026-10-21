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Diyanet'in 2026 Saha Buluşmaları Erzincan'da din görevlileriyle gerçekleşti

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Diyanet'in 2026 Saha Buluşmaları Erzincan'da din görevlileriyle gerçekleşti
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Diyanet'in 2026 Saha Buluşmaları kapsamında Erzincan'da din görevlilerine yönelik bilgilendirme ve istişare programı düzenlendi. Programla merkez ve taşra teşkilatı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve din hizmetlerinin niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen "2026 Saha Buluşmaları" kapsamında Erzincan'da din görevlilerine yönelik bilgilendirme ve istişare programı gerçekleştirildi.

Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, Atama I Daire Başkanı Mustafa Şanver, Diyanet İşleri Uzmanı Halil İbrahim Yağız, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Abdulkadir Korkmaz, Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Selim Yazıcı yaptı.

Daha sonra katılımcılara hitap eden İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, din hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, kurumsal işleyiş ve insan kaynakları alanındaki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programda Atama I Daire Başkanı Mustafa Şanver tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen "2026 Saha Buluşmaları" programıyla merkez ve taşra teşkilatı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, personelin görüş ve beklentilerinin yerinde değerlendirilmesi ve din hizmetlerinin niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Program, sunumun ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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