Diyadin Kaplıcaları, Şifa Arayanların Yeni Gözdesi

Ağrı Diyadin Kaplıcaları şifa arayanların uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Ağrı'nın doğal zenginliklerinden biri olan Diyadin Kaplıcaları, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Diyadin ilçesinde bulunan ve "Lokman Hekim Kaplıcaları" olarak da bilinen bu şifalı sular, sağlığa olan olumlu etkileriyle tanınıyor.

Sıcaklıkları 40 ila 70 derece arasında değişen kaplıca suları, yüksek mineral içeriği ve termal özellikleriyle cilt hastalıklarından romatizmaya kadar birçok sağlık sorununa iyi geldiği biliniyor. Bu özellikleriyle, kaplıcalar hem tedavi hem de dinlenme amacıyla tercih ediliyor.

"Sağlık turizminde öne çıkıyor"

Diyadin Kaplıcaları, bölge halkının yanı sıra yurtdışından gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, aynı zamanda kaplıcaların sağlığa olan faydalarından yararlanıyor. Kaplıcaların bulunduğu alanda yer alan konaklama tesisleri ve dinlenme alanları, misafirlerin konforlu bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Vatandaşlardan Fırat Şahin, sık sık bu bölgeye geldiklerini belirterek, "Ağrı'da geliyoruz. Suların şifa verdiğine yürekten inanıyoruz. Gerçekten bedenimizi dinlendirdiğini ve ruhumuzu tazelediğini hissediyoruz. Arkadaşlarımızla sık sık buraya geliriz, çünkü sağlığa iyi geldiğinden eminiz. Yurtdışından gelen misafirlerimizi de mutlaka buraya getiriyoruz. Sizin de yolunuz düşerse kesinlikle tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

Turizm potansiyeli yüksek

Uzmanlar, bölgenin sahip olduğu termal kaynakların sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgularken, bu doğal zenginliklerin korunması ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. - AĞRI