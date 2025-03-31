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Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Diyadin Kaplıcaları Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Diyadin Kaplıcaları Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, yaz mevsiminin başlangıcıyla birlikte bayram tatilinde büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, şifalı sularda rahatlayarak unutulmaz anlar yaşarken, doğal güzelliklerle dolu ortamlarda keyifli etkinliklere katıldılar.

Ağrı'nın doğal güzellikleriyle ünlü Diyadin ilçesinde yer alan Diyadin Kaplıcaları, bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçilerden büyük bir ilgi gördü.

Yaz mevsiminin sıcak yüzünü göstermesiyle birlikte, Diyadin ilçesindeki kaplıcalar büyük bir ilgi odağı haline geldi. Özellikle bayramın sona ermesiyle birlikte bu doğal güzellikler, ziyaretçi akınına uğrayarak bölgeye yoğun bir hareketlilik kazandırdı. Kaplıcaya gelen misafirlerin çoğu, şifalı sularda hem bedenlerini hem de ruhlarını dinlendirme fırsatı bulurken, aynı zamanda açık havada mangal başında geçirilen keyifli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadıklarını dile getiriyor.

Doğal manzaralarla çevrili olan Saklı Köy Kaplıcaları ise en çok tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor ve ziyaretçilerine huzur dolu bir tatil imkanı sunuyor. Buraya gelen vatandaşlar, hem doğanın kalbinde olmanın tadını çıkartıyor hem de sevdikleriyle birlikte güzel hatıralar biriktiriyor. Yaz aylarının başlamasıyla artan bu ilgi, bölgenin turizm potansiyelini bir kez daha ön plana çıkarırken, gelen misafirlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

Fırat Aktaş, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve kaplıca suyunun sağlığına çok iyi geldiğini dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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