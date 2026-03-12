Haberler

Minik eller Diyadin'de renkli çiçekler açtırdı

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nda özel eğitim öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleri ile rengarenk çalışmalar yaparak dikkat, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini geliştirdiler.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören özel eğitim öğrencileri, düzenlenen etkinlikte geri dönüşüm malzemeleriyle rengarenk çalışmalar yaptı.

Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler karton ruloları keserek ve boyayarak çiçek figürleri oluşturdu. "Sınırlı alan boyama" etkinliği kapsamında yapılan çalışma sayesinde öğrencilerin dikkatlerini toplaması, el-göz koordinasyonunu geliştirmesi ve ince motor becerilerini güçlendirmesi amaçlandı.

Etkinlik boyunca hem eğlenen hem de öğrenen özel eğitim öğrencilerinin ortaya çıkardığı rengarenk çalışmalar, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından da takdirle karşılandı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. - AĞRI

