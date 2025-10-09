Diyadin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Karapazar Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Ağrı Diyadin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Nurullah İnanç ve Uğur Adıgüzel, Karapazar Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Nurullah İnanç ve Uğur Adıgüzel, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve öğretmenlerle bir araya gelmek amacıyla Karapazar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından karşılanan şube müdürleri, ilk olarak sınıfları gezerek öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden İnanç ve Adıgüzel, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak eğitim hayatlarına dair tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin derslere olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirten şube müdürleri, düzenli çalışmanın ve planlı bir şekilde ilerlemenin başarıyı beraberinde getirdiğini vurguladı.

Ziyaretin devamında okulun öğretmenler toplantı salonunda öğretmenlerle bir araya gelen Şube Müdürleri Mehmet Nurullah İnanç ve Uğur Adıgüzel, okulun genel durumu, eğitim kalitesi ve öğrencilerin akademik gelişimine yönelik konularda görüş alışverişinde bulundu. Eğitimde dayanışma ve ekip ruhunun önemine dikkat çeken şube müdürleri, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

Ziyaret, okul bahçesinde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Şube müdürleri, okuldan ayrılmadan önce öğretmen ve idarecilere çalışmalarında başarılar diledi. - AĞRI