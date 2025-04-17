Diyadin Hacıhalit İlkokulu'nda Yıl Sonu Drama Etkinliği Büyük Beğeni Topladı
Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Hacıhalit İlkokulu'nda düzenlenen drama kursunun yıl sonu etkinlikleri, 'Küçük Prens' temasıyla gerçekleştirilen sahne gösterileriyle enerji dolu anlar yaşattı. Etkinliğe katılan öğretmenler ve öğrencilerden övgü toplandı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bağlı Hacıhalit İlkokulu, 2024-2025 eğitim yılında düzenlenen egzersiz (drama) kursunun yıl sonu etkinlikleriyle canlandı.
Okulda yapılan hazırlıklar sayesinde sahne gösteriler için uygun hale getirildi. 4/A sınıfı öğrencileri, okul öncesi öğretmeni Büşra Akın'ın rehberliğinde yıl sonu performanslarını büyük bir başarıyla sundu.
Enerji ve neşeyle dolu bu etkinlik, drama kursunun etkisiyle ve "Küçük Prens" teması işlenerek hazırlandı. Müzik öğretmenlerinin düzenlediği dinletinin ardından "Küçük Prens" gösterisi, "Vantrolog gösterisi" ve "Branşlara Göre Öğretmenler" temalı performanslar izleyicilere sunuldu.
Diyadin Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Adıgüzel'in de katılım gösterdiği etkinlik, hem öğretmenlerden hem de öğrencilerden büyük övgü aldı. - AĞRI