Diyadin'de kapanan köy yolları için çalışmalar sürüyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Diyadin Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için İlçe Özel İdaresi ekiplerinin sahada görev başında olduğu belirtildi. Kaymakam Furkan Korkusuz, yürütülen yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Korkusuz, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin aralıksız şekilde çalıştığını ifade etti.

Açıklamada, ilçe genelinde kapalı bulunan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin sahada yoğun bir şekilde görev yaptığını belirtti. - AĞRI