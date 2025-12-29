Haberler

Diyadin'de kapanan köy yolları için çalışmalar sürüyor

Diyadin'de kapanan köy yolları için çalışmalar sürüyor
Güncelleme:
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Kaymakam Furkan Korkusuz, yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çabaların devam ettiğini belirtti.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Diyadin Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için İlçe Özel İdaresi ekiplerinin sahada görev başında olduğu belirtildi. Kaymakam Furkan Korkusuz, yürütülen yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Korkusuz, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin aralıksız şekilde çalıştığını ifade etti.

Açıklamada, ilçe genelinde kapalı bulunan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin sahada yoğun bir şekilde görev yaptığını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
