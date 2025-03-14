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Diyadin'de Ramazan Ayı'nda İhtiyaç Sahalarına İftar Yemeği Dağıtılıyor

Diyadin'de Ramazan Ayı'nda İhtiyaç Sahalarına İftar Yemeği Dağıtılıyor
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı iş birliğiyle, yaşlı ve engelli vatandaşlara sıcak yemek dağıtım hizmeti sunuluyor. Proje, yardıma muhtaç ailelere destek olmayı ve Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmayı amaçlıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Ramazan Ayının manevi atmosferi, yardıma muhtaç ailelerin sofralarına sıcak yemeklerle taşınıyor.

Diyadin Kaymakamlığı, ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı iş birliğiyle, yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşlara iftar yemeği ulaştırma hizmeti sunuyor.

Bu kapsamda, Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde görev yapan özverili personel, her gün büyük bir titizlikle sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Proje, hem toplumun daha kırılgan kesimlerine destek olmayı hem de Ramazan ayının anlam ve değerini yaşatmayı hedefliyor. Dağıtım hizmetinin, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde, aksama yaşanmaksızın düzenli olarak devam edeceği özellikle vurgulanıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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