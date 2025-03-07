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Diyadin'de Öğrencilere Deprem ve Yangın Tatbikatı

Diyadin'de Öğrencilere Deprem ve Yangın Tatbikatı
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Hacıhalit İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri için deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. Rehber öğretmenler ve okul müdürleri öğrencilere afet durumlarında izlenmesi gereken adımları anlattı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minik öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Hacıhalit İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak farkındalık oluşturmak ve kriz anlarında doğru davranışları kazandırmak amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Bu etkinlik süresince, rehber öğretmenler ve okul müdürleri öğrencilere hem yangın hem de deprem durumlarında izlenmesi gereken adımlar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Tatbikat sırasında, bir deprem esnasında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve kişisel güvenliğin sağlanması için alınması gereken önlemler ele alındı. Ayrıca, yangın tüplerinin doğru bir şekilde kullanımı konusunda açıklamalar yapılırken, yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Bu sayede öğrenciler, hem teorik hem de pratik bilgilerle olası bir afet durumunda daha bilinçli hareket edebilecek donanıma sahip olma fırsatı yakaladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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