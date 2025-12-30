Diyadin'de minik eller toprağa umut ekti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Hacıhalit İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere doğa sevgisi aşılamak amacıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Hacıhalit İlk ve Ortaokulu'nda, öğrencileri doğayla buluşturan anlamlı bir fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturarak çevreye kalıcı bir iz bıraktı.

Etkinlik boyunca öğrenciler hem doğayı yakından tanıma fırsatı buldu hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Toprakla temas eden öğrencilerde çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluk bilincinin güçlendiği gözlemlendi. Neşeli anların yaşandığı etkinlikte, öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin de katılım sağladığı fidan dikimi çalışması, birlik ve beraberlik içinde tamamlandı. Toprakla buluşan fidanların, öğrencilerle birlikte büyüyerek gelecek nesillere yeşil bir miras bırakması amaçlanıyor. - AĞRI