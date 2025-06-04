Diyadin'de Koza Altın Madeni Projesine Karşı Protesto

Haber: Kemal BATUR

(AĞRI) - Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çevreciler ve hukukçular Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Koza Altın Madeni projesine karşı "Mollakara İliç olmasın. Diyadin kanser olmasın" sloganıyla basın açıklaması yaptı.

Diyadin Mollakara Köyü'nde Koza Holding tarafından kurulan altın madeni şantiyesinde siyanürle altın çıkarılacak. Altın madeni projesinin 470 hektarlık alanda, üç ayrı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bölgesinde planlandığı belirtildi. Çevreciler ise tesisin Murat Nehri ve kollarının tam ortasında, aktif fay hatlarının yanı başında kurulduğuna ve buna ek olarak Tendürek Yanardağı'nın eteklerinde yer aldığına dikkat çekti. Bu koşulların olası bir kaza ve sızıntının bölgesel felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Doğa İçin Sanat Derneği (DİSPER), Doğu Anadolu Çevre Platformu (DOĞÇEP), Diyadin Çevre İnsiyatifi, Van Çevre Derneği ve Zilan Ekoloji Platformu çağrısıyla düzenlenen eylemde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen çevre platformları, barolar, ekoloji koalisyonları ve yerel topluluklar söz aldı.

DİSPER'den Göksen Ezeltürk, yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:

"Fırat Su Havzası içindeki İliç ve Bakırtepe altın madeni, Divriği ve Kemaliye maden işletmelerinden sonra şimdi de aynı havzada Anadolu'nun en büyük eko-kırım projesi olma riski taşıyan Mollakara Altın Madeni işletmeye geçmektedir. Murat Nehri kaynağında kurulan bu işletmenin yaratacağı kirlilik, yalnızca ülkemizin değil, Türkiye'den sonra geçtiği ülkeleri de ilgilendiren bir uluslararası sorundur. Dahası altın madeni deprem fayının üzerinde, sönmemiş bir volkan olan Tendürek Dağı'nın yakınında yer alıyor. Proje sahasının çevresinde birçok aktif kırık ve faylar bulunmaktadır ve rakımın yüksek oluşu nedeniyle olası bir felakette önü alınmaz zayiatlar oluşacaktır."

Basın açıklamasına katılanlar 2024'te Erzincan İliç'te yaşanan ve hala hafızalarda taze olan maden faciasını hatırlatarak, benzer ekolojik yıkımın Diyadin'de yaşanmaması için kamuoyunu duyarlılığa davet etti. Protestocular, projenin doğa tahribatına yol açacağını ve yaşam hakkını tehdit ettiğini belirtti.

Eylemde dillendirilen ortak talepler arasında projenin iptali, bölgenin sit alanı ilan edilmesi ve siyanürlü madenciliğin ülke genelinde yasaklanması yer aldı.

Arazisine maden şantiyesi kurulan köy sakini Güven Yıldız da "Bu duruma bir çare bulun, sesimizi duyun" dedi.