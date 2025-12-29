Haberler

Diyadin'de başıboş köpekler tedirgin ediyor

Diyadin'de başıboş köpekler tedirgin ediyor
Güncelleme:
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kış aylarında artan başıboş köpekler, özellikle okula giden öğrencileri endişelendiriyor. Veliler, okul çevrelerinde önlem alınmasını talep ediyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kış aylarında artan başıboş köpek sorunu, özellikle okula giden öğrencilerde korku ve tedirginliğe neden oluyor.

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan başıboş köpekler, ilçe merkezinde ve mahalle aralarında daha sık görülmeye başladı. Sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde okula gidip gelen öğrenciler, sokaklarda dolaşan köpekler nedeniyle endişe yaşıyor.

Veliler, çocuklarını okula gönderirken tedirgin olduklarını belirterek özellikle okul çevreleri ve güzergahlarda önlem alınmasını istiyor. Vatandaşlar, kış aylarında sorunun daha da belirgin hale geldiğini ifade ederek yetkililerden kalıcı ve etkili çözüm bekliyor.

İlçe sakinleri, hem öğrencilerin güvenliğinin sağlanması hem de hayvanların zarar görmeyeceği bir çözüm üretilmesi gerektiğini dile getiriyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
