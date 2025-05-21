Diyadin'de Gönüllü Müzik Öğretmenlerinden Eğlenceli Köy Okulu Ziyareti

Diyadin'de Gönüllü Müzik Öğretmenlerinden Eğlenceli Köy Okulu Ziyareti
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Gönüllü müzik öğretmenleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere mini konserler düzenliyor. Öğrencilere müzik aletlerini tanıtarak müzik sevgisini aşılıyorlar.

Ağrı Diyadin'de Gönüllü Müzik Öğretmenlerinden Köy Okullarına Neşeli Ziyaret

Diyadin ilçesinde görev yapan müzik öğretmenleri, gönüllü olarak oluşturdukları koro ile köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Öğrencilere yönelik mini konserler düzenleyen ekip, aynı zamanda çeşitli enstrümanları tanıtarak müzik sevgisini aşılıyor.

Kültürel etkinliklerin sınırlı olduğu köy okullarında çocuklara sanatsal bir nefes aldıran etkinliklerde gitar, keman, saz ve ritim enstrümanları gibi birçok müzik aleti tanıtıldı. Etkinlik, hem eğitici hem de eğlenceli anlara sahne oldu.

Programa Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Adıgüzel ve Mehmet Nurullah İnanç da katılarak öğretmenlere destek verdi. Yetkililer, bu tür projelerin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişiminde büyük rol oynadığını belirterek etkinliği düzenleyen öğretmenlere teşekkür etti.

Gönüllü öğretmenlerin başlattığı bu anlamlı projenin, önümüzdeki günlerde farklı köy okullarında da devam etmesi planlanıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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